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العراق: تصريحات وزير خارجية السعودية حول الحشد الشعبي لاقيمة لها

Oct 14, 2016

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بغداد- د ب أ- وصفت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، التصريحات التي اطلقها عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية بشأن الحشد الشعبي بانها “لا قيمة لها”.

وقال أحمد جمال، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي “تصريحات وزير الخارجية السعودي لا قيمة لها، فالحشد الشعبي عنوان فخر للعراقيين جميعاً، ونبراسٌ لكل شعوب العالم المهددة بالإرهاب وبه تستمر انتصارات العراق، حكومةً وشعباً، على عصابات داعش ومن يقف خلفها”.

واضاف “لن يهمنا عويل واصوات المتباكين عليها كلما ضيقت قواتنا البطلة الخناق على هذه العصابات القادمة من وراء الحدود والمدعومة بالمال وثقافة التطرّف من دول باتت معلومة للقاصي والداني”.

واوضح جمال “مثل هكذا تصريحات تسقط الاقنعة لتعرّي المزيد من وجوه الاحقاد العصبية والنعرات الطائفية”.

وكان الجبير قد صرح الخميس: “على العراق استخدام جيشه وأبناء المناطق وعناصر غير محسوبة على إيران لمواجهة داعش”.

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