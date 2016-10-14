لافروف لايعلق امالا خاصة على اجتماع سويسرا بشأن سوريا

موسكو- د ب ا- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة انه لايعلق امالا خاصة على الاجتماع الذي سوف يعقد إدا السبت في في مدينة لوزان السويسرية بشأن سوريا.

وذكر لافروف، في معرض تعليقه على توقعات روسيا من لقاء لوزان المقرر عقده السبت بشأن التسوية السورية: “اتجاهات العمل كلها واضحة: وقف العنف في سورية، ومحاربة الإرهابيين، وضمان الوصول الإنساني إلى السكان المحتاجين، وإطلاق عملية سياسية فورا بمشاركة كافة الأطياف السورية، بما في ذلك الحكومة والمعارضة برمتها دون أي شروط مسبقة”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وشدد على أن هذه المبادئ ليست حصرا على الموقف الروسي، بل هي ناجمة عن قرارات المجتمع الدولي.

وتابع وزير الخارجية الروسي “سوف نقوم بتحركات ملموسة تعد ضرورية لرؤية تطبيق هذه القرارات (الصادرة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة)، اضافة الى تطبيق الاتفاقيات الروسية والامريكية”.

وقال لافروف إنه لم يلاحظ حتى الآن أي خطوات في اتجاه تنفيذ تلك القرارات الدولية من جانب شركاء روسيا الغربيين، لكنه أعرب عن أمله في أن يدفع بهم الأمر الواقع إلى النظر في الحقائق، في نهاية المطاف.

وأوضح لافروف أن المسألة الرئيسية في هذا الخصوص تكمن في الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة. ودعا إلى تفهم طبيعة العمليات التي تثير قلق روسيا والتي تتمثل في اندماج العديد من الفصائل، التي تصف نفسها بأنها “معتدلة”، مع “جبهة النصرة”، وتخليها عن المشاركة في اتفاق وقف الأعمال القتالية.

ووصف الوزير الروسي الأحاديث عن كون وقف القتال في حلب هو الهدف الأساسي، بأنها محاولات لـ”تنميق الصورة” وتجنيب “النصرة” والمتعاونين معها الضربة، بصورة ماكرة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اعلنت في بيان، الأربعاء، انه “تم اتفاق بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري، على عقد لقاء وزاري يوم 15 تشرين أول/ أكتوبر في لوزان بمشاركة عدد من البلدان الإقليمية، لدراسة الخطوات الإضافية لتهيئة الظروف لتسوية الأزمة السورية”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة (سي إن إن)، أن مفاوضات لوزان حول سورية ستشمل فضلا عن روسيا والولايات المتحدة، كلا من السعودية وإيران وتركيا و”ربما قطر”.

من جهة اخرى، اكدت الولايات المتحدة عقد الاجتماع ومشاركة كيري.

وفى الاسبوع الماضي، اعلنت الولايات المتحدة انها بصدد تجميد التعاون العسكري مع روسيا على خلفية الازمة السورية وسط استمرارالقصف الروسي لمدينة حلب.