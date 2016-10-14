الجيش الجزائري يدمر ألغاما ومخابئ للإرهابيين

الجزائر- د ب أ- أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، بان مفارز للجيش اكتشفت ودمرت خمسة مخابئ للإرهابيين وثلاثة ألغام تقليدية في عمليات منفصلة بولايات سكيكدة وباتنة وسيدي بلعباس.

وكانت قوة للجيش قتلت إرهابيين وصفا بـ”الخطيرين”، في كمين صباح الخميس، قرب بلدة وادي الزهور بولاية سكيكدة شرقي البلاد، ويتعلق الأمر بكل من (هباش) المدعو (أبو دجانة) و(بن علجية) المدعو (عبد الرحمن)، كما تم ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومنظار ميدان وقنابل يدوية كمية من الذخيرة وتسعة هواتف محمولة.

من جهة أخرى، اكتشفت مفرزة أخرى للجيش، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش عيار 12,7 ميليمتر وثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم و1097 طلقة من مختلف العيارات بإقليم ولاية تمنراست قرب الحدود الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع إن هذه النتائج المتواصلة التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش في إطار مكافحة الإرهاب، تؤكد العزيمة والإرادة الصلبة على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن، من خلال مطاردة ما تبقى من فلول الجماعات الإرهابية والقضاء عليها أو تسليم نفسها قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول.