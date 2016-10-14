حكم قضائي بمنع نادين الراسي من التعرض لطليقها

القاهرة ـ رداً على مطالبة الفنانة اللبنانية نادين الراسي محكمة العجلة في جبل لبنان بمنع طليقها جيسكار أبي نادر من التعرض لها، تقدم الأخير بدعوى قضائية تمنع طليقته من التعرض له أيضاً.

السيد جيسكار أبي نادر نشر بياناً ضم القرار الصادر بحق طليقته، نادين الراسي، وجاء فيه:”قاضي الامور المستعجلة في بعبدا ولدى التدقيق وعملاً باحكام المادة 579/ فقرة الاولى و587/و604/أ.م.م. فقرر الآتي:

يمنع السيدة نادين الراسي من تناول الشؤون الشخصية للسيد جيسكار ابي نادر او التعرض لأي من ظروف حياته الشخصية بأي صورة من الصور تحت اي سبب او ذريعة وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لمندرجات هذا القرار. ابلاغ من يلزم لاتمام اللازم على هذا الاساس″.

يُذكر أن الراسي حصلت أيضاً على حكم قضائي لمنع طليقها جيسكار أبي نادر من التعرض لها ولسمعتها وكرامتها وسيرة حياتها وعائلتها، بأي وسيلة إعلامية مهما كانت، تحت فرض غرامة مالية بقيمة خمسين مليون ليرة لقاء كلّ مخالفة لهذا القرار، مع العلم أنه لم يتم اصدار حكم حتى الآن في القضية التي رفعتها الراسي لضم طفليها من جيسكار “مارسيل، وكارل” لحضانتها.

من ناحية أخرى، تنتظر نادين الراسي عرض أحدث مسلسلاتها “الشقيقتان” يناير المقبل، وهو من تأليف كلوديا مرشليان، اخراج سمير حبشي، ويشارك الراسي بطولته باسم مغنيّة، رولا حمادة، نهلة داوود، جوزيف بو نصّار، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نيكولا مزهر، طوني مهنّا، جمال حمدان، حسان مراد، جوي الهاني وغيرهم.