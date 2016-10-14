جمال سليمان: الفن مهنة غدارة

القاهرة ـ عبر الفنان السوري جمال سليمان، عن حزنه الكبير من نهاية عدد من نجوم الفن الكبار والذين كانوا يمثلون نجوم الصف الأول وانتهى بهم الحال وهم يبحثون عمن يدفع لهم تكاليف معالجتهم داخل المستشفيات.

جمال سليمان، قال خلال استضافته في برنامج “فحص شامل”، الذي تقدمة الإعلامية راغدة شلهوب على فضائية “الحياة”: “إن مهنة الفن “غدارة”، لأنه عندما يرى فنان كان نجم صف أول والجميع يحبه ويحاول التقرب منه وعندما يكبر ويبتعد عن الأضواء ينساه جمهوره ومعجبيه ويظل وحيدًا في المشفى يبحث عمن يدفع ثمن علاجه”.

وأضاف “أنه كثيرا ما يزور الفنانين ممن يصلون إلى هذا الوضع دون أن يذكر اسم أحد منهم، ويكون موقف صعب عندما يرى فنان في هذا الوضع أو يقرأ خبر عنه فهو أمر محزن”.

ولأن جمال سليمان عاش طفولة صعبة وبها حرمان وفقر فهو الآن يفضل العيش في حياة متوسطة، وفهو يرى أنه على الإنسان أن يكون حويط، وأحسن شيء أن يعيش حياة متوسطة اليوم، فلا يعيش في حياة مرفهة دون الوضع في الحسبان ما سيحدث غدا.