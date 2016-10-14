علا الفارس تنجو من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادث سير مروع

دبي ـ نجت الإعلانية الأردنية علا الفارس، من الموت المحقق في حادث سير أثناء تواجدها في دبي، وكانت برفقة شققيها رامي.

علا الفارس، تم نقلها برفقة شقيقها للمستشفى وخضعا لعدد من الفحوصات الطبية للتأكد على سلامتهما والتي اكدت على إصابتهما برضوض بسيطة.

علا الفارس، نشرت صور من الحادث وفيديو لسيارة شقيقها المحطمة والتي تظهر مدى قوة الحادث.

ويبدو أن الحادث كان بسبب انشغال شقيقها عن الطريق، حيث وجهت الإعلامية الشهيرة تحذيرا لجمهورها من تصوير أي فيديوهات خلال قيادتهم للسيارة والتركيز في القيادة فقط.