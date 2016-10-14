ملكة جمال العرب 2016 مغربية

بيروت ـ أقامت شركة “ MC “ الدولية حفل انتخاب مليحة العرب “ملكة جمال العرب” للعام 2016 في كازينو لبنان بحضور حشد من الوجوه السياسية والفنية والاعلامية والاجتماعية و الديبلوماسية، حيث اتت نتيجة التصويت لصالح الحسناء المغربية كيما التي نالت اللقب الاول وهي الاتية من عالم الموضة كونها تملك داراً للازياء في المغرب، وقد عبرت عن سعادتها بذلك الفوز واشارت الى انها ستبدأ بالتأسيس الى مشروع انساني يخدم المسنين في بلدها و ربما تتوسع آفاق تلك الفكرة الى دول عربية اخرى .

كيما اكدت انها تميل الى تقديم البرامج الى جانب التمثيل وهي سوف تعمل على التعبير عن مواهبها خلال المرحلة القادمة بالشكل المناسب و في المكان الانسب بحسب تعبيرها.