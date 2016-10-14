مفتي تونس: “الدمي الجنسية” غير مستحبة… لكن لعبة الـ”بوكيمون غو” حرام

تونس ـ اعتبر مفتي تونس عثمان بطيخ أنّ الدمى الجنسية “غير مستحبّة” و”غريبة”عن المجتمعات العربية والإسلامية، ومرفوضة، وتمسّ من كرامة الإنسان، لكنه لم يحرمها شرعًا وفق صحيفة “الصريح” التونسية.

وأضاف “قد تتسبب في أمراض خطيرة”، ناصحًا الشباب بــ”عدم الانسياق وراء هذه المظاهر وجلب هذه الدّمى إلى تونس لأنّها مضرّة” مؤكدا أنّ “ديننا يفرض علينا الابتعاد عن مثل هذه الأشياء غير المستحبّة”، داعيًا الدولة التونسية إلى “التّصدّي لمثل هذه البضائع التي لن تجلب سوى المضرّة للمجتمع″.

وكان مفتي تونس، عثمان بطيخ، أثار جدلًا واسعًا، بتحريمه لـما أسماها “الاحتجاجات العشوائية”، ما جعل دار الإفتاء تتراجع وتعتبر كلام المفتي “يلزم المفتي فقط”.

وسبق أن اعتبر مفتي تونس لعبة “بوكيمون غو”، محرّمة إذا ثبت إضرارها بالمصلحة العامة لتونس″، لأنّ “كلما كانت المضارّ أكثر من المنافع يحرّم شرعًا”.