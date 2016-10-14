فواكه تساعدك للحصول على بطن مشدود في شهر واحد

لندن ـ إذا كنت ممن يسعون للحصول على بطن مشدود خلال فترة زمنية قصيرة، فعليك ببعض أنواع من الفواكه التي ستساعدك في تلك المهمة الشاقة، وستوصلك إلى هدفك خلال شهر واحد.

وبحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن تلك الفواكه السبع لها خواص سحرية في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون، خاصة في منطقة البطن.

وقائمة الفواكه السبع تتكون من:

1- البطيخ

فهو غني بالماء وبالأحماض الأمينية وفيتامين “C”، مما يساعد في التخلص من الدهون، خاصة من منطقة البطن.

2- البابايا

هي من الفواكه التي تحفز عملية الهضم، لذا فهي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، وكذلك التخلص من الدهون حول منطقة المعدة.

3- الأناناس

هو من الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، كما أنه غني بفيتامين “C”، وهو يحفز عملية الحرق في الجسم ويقلل من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

4- الأفوكادو

هي من أفضل الفواكه التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، فهي غنية بالألياف والدهون أحادية التشبع، وهي تساعد على التخلص من الدهون بمنطقة البطن في زمن قياسي.

5- الموز

هو من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والأنزيمات التي تحفز عملية الهضم. وهو من الفواكه التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد وتحفز عملية حرق الدهون في منطقة البطن.

6- التفاح

التفاح من الفواكه الغنية بالألياف، ويساعد في حرق الدهون في منطقة البطن، ولضمان الحصول على بطن مشدود، يكفي تناول تفاحة واحدة في اليوم.

7- العنب

هو من الفواكه التي تتميز بقدرتها على تحفيز عملية الحرق بالجسم، وخصوصاً حرق الدهون بمنطقة البطن.