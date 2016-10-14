الافراج عن مصور روسي خطفه مسلحون اسلاميون في سوريا قبل ثلاث سنوات

موسكو ـ أ ف ب ـ افرج عن مصور روسي كانت خطفته في سوريا في 2013 مجموعة مسلحة قريبة من الاخوان المسلمين، وعاد الى روسيا، وفق ما اعلنت اجهزة الامن الروسية الجمعة.

وقال متحدث باسم هذه الاجهزة لوكالات الانباء الروسية “عاد الى روسيا قسطنطين يورافليف الذي كان يتنقل عبر العالم وخطف في تشرين الاول/اكتوبر 2013 في شمال سوريا بيد مجموعة مسلحة”.

وكان يورافليف (35 عاما) دخل من تركيا الى سوريا قبل ان يخطفه في حلب مسلحو “لواء التوحيد”، بحسب ما افادت السلطات الروسية عند خطفه في 2013.

واتهمته المجموعة الاسلامية الخاطفة بانه “جاسوس″ للنظام السوري.

شكل “لواء التوحيد” في العام 2012، ويعد قريبا من جماعة الاخوان المسلمين، وقام بدور بارز في المعارك التي شهدتها مدينة حلب في ذلك الوقت، وادت الى انقسام المدينة بين احياء شرقية تسيطر عليها المعارضة واخرى غربية واقعة تحت سيطرة قوات النظام.

وشكل لواء التوحيد في العام 2013 جزءا من تحالف “الجبهة الاسلامية” الذي ضم فصائل اسلامية اخرى ابرزها حركة احرار الشام وجيش الاسلام.