أردوغان: سنفعّل الخطة (ب) حال رفض التحالف مشاركتنا في معركة الموصل 





قونية- الأناضول- أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مصممة على المشاركة ضمن قوات التحالف الدولي في معركة تحرير مدينة الموصل من تنظيم “الدولة الإسلامية”، مشيراً إلى وجود خطط بديلة في حال رفض التحالف تلك المشاركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح مشاريع بولاية قونية وسط البلاد اليوم الجمعة، رداً على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، التي عبّر فيها عن رفضه للوجود التركي على أراضي بلاده.

وقال أردوغان: “نحن مصممون على المشاركة في قوات التحالف من أجل الحفاظ على وحدة العراق، وفي حال رفض التحالف سنُفعّل الخطة (ب) وإذا لم تنجح هذه أيضاً سننتقل إلى الخطة (ج)، فتركيا ليست دولة قبلية، وليعلم الجميع ذلك”.

وأضاف: “هناك من يطلب منا الانسحاب من معسكر بعشيقة (شمال الموصل)، الذي ذهبنا إليه بدعوة منكم (الحكومة المركزية ببغداد) معذرة: فهناك أشقاؤنا التركمان والعرب والأكراد يقولون لنا تعالوا وساعدونا، والسيد العبادي طلب منّا ذلك بنفسه خلال زيارته لنا”.

وبدأت تركيا تدريب متطوعين من سكان الموصل في معسكر بعشيقة، الذي يبعد 12 كلم شمال المدينة، بطلب من السلطات العراقية نهاية 2014، وتلقى الآلاف من الأهالي تدريبات عسكرية على يد 600 عسكري تركي حتى اليوم.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تدفع الحكومة العراقية بحشود عسكرية قرب الموصل، التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ يونيو/ حزيران 2014، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها، وتقول الحكومة إنها ستستعيد المدينة قبل حلول نهاية العام الحالي.

ومؤخراً، جدّد البرلمان التركي تفويضه للحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأية تهديدات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية، وهو ما رفضته بغداد.

من جهة أخرى، أشار الرئيس التركي إلى أن بعض الجهات تعمل على استخدام المنظمات الإرهابية كأدوات لاستهداف بلاده.

وشدّد على أنه يجب على تلك الجهات أن تعلم بأن هذه المنظمات “ستؤذيهم أيضاً عاجلاً أو آجلاً، هذا ليس تهديداً وإنما مجرد تنبيه”.

وتابع: “نحن نُحذّر أولئك الذين يحاولون إعادة هيكلة منطقتنا من جديد، عبر المنظمات الإرهابية، وعلى كل من يحتضن منظمة فتح الله غولن أن يعلم بأن هذه المنظمة ستضع سُمّها عندهم عاجلًا أم آجلًا، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يحتضن منظمة بي كا كا فهي أيضاً ستفجّر عندهم”.

وتطرّق أردوغان إلى عملية “درع الفرات” التي أطلقتها قوات بلاده نهاية أغسطس/آب الماضي لدعم “الجيش السوري الحر” ضد “المنظمات الإرهابية”، مبيناً أن تركيا تواجه صعوبة في فهم تعاون قوات التحالف الدولي مع تنظيم “ي ب ك” ذراع منظمة “بي كا كا” شمالي سوريا.

وأوضح أن “التحالف الدولي يتشكل من 63 دولة مختلفة، ومعظمها صديقة لنا، فضلاً عن شركائنا الاستراتيجيين في الناتو، لذلك نواجه صعوبة في فهم تعاونهم مع المنظمات الإرهابية وتدريب مسلحيها”، في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة لميليشيا “ي ب ك” بدعوى محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأكّد أردوغان أن هناك تصريحات أُدلي بها خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة بخصوص الاستمرار في تزويد تنظيم “ب ي د” وذراعه المسلح “ي ب ك” بالأسلحة، مضيفاً: “يا للعار (…) إذا كانت تركيا حليفتكم في الناتو فيجب عليكم أن تتعاونوا معها للحرب ضد الإرهاب”.

وخلال مناظرتها الثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، لفتت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، الأسبوع الجاري، إلى عزمها مواصلة تقديم دعم السلاح والمعدات القتالية واللوجستية لعناصر “ب ي د” في حال فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين ثان 2016.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من “المنظمات الإرهابية”، وخاصة “الدولة الإسلامية” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة الإسلامية”.

ورداً على ادعاءات تعذيب الانقلابيين في السجون التركية، أكّد أردوغان أن “تلك الادعاءات كاذبة، وأن المسجونين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة يتمتعون بنفس الظروف التي يتمتع بها بقية السجناء الموجودين في السجون بتهم مختلفة”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.