وزير الداخلية الألماني يطالب بتوضيح كامل لعملية انتحار البكر

فيسبادن (ألمانيا)- د ب أ- طالب وزير الداخلية الاتحادي الألماني توماس دي ميزير بتوضيح كامل لملابسات انتحار جابر البكر، المشتبه في تورطه بأعمال إرهابية، والذي انتحر داخل زنزانة بأحد سجون ولاية سكسونيا شرقي البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وقال دي ميزير اليوم الجمعة في فيسبادن: “المسؤولون يعلمون هم أنفسهم أفضل من أي أحد آخر أن عليهم الكثير من العمل لتجلية هذه الحادثة”، مشيراً إلى أنه لم تتوافر حتى الآن صورة كاملة عن الواقعة.

كانت السلطات الألمانية ألقت القبض على البكر في لايبتسج شرق البلاد يوم الاثنين الماضي، ثم عثر عليه منتحراً مساء الأربعاء في زنزاته مستخدماً قميصاً خنق به نفسه داخل الزنزانة. وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور (أمن الدولة) إن البكر لاجئ معترف به وقد خطط لهجوم على أحد مطارات برلين واعترف بأنه قام بالتحضير لهذا الهجوم وبلغ درجة متقدمة في هذا التحضير.