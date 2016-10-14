ترامب يواجه مزاعم جديدة بتحرش جنسي ويعد بالرد عليها

واشنطن- رويترز- واجه دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اتهامات جديدة اليوم الجمعة بتلمس أجساد نساء، رغم تعهد مايك بنس رفيقه في السباق المرشح لمنصب نائب الرئيس بأن يكشف قريباً عن أدلة تلقي شكوكاً على اتهامات بتحرشات جنسية أخرى.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقابلة مع امرأة قالت إن ترامب تعمّد تلمّس أجزاء حساسة من جسدها في ملهى ليلي بمدينة نيويورك في أوائل التسعينات.

ونقلت الصحيفة عن هوب هيكس المتحدثة باسم ترامب قولها إن المرشح الجمهوري “ينفي تماماً هذا الادعاء الكاذب من شخص يتطلّع للحصول على شهرة مجانية. إنه سخيف تماماً”.

وتكافح حملة ترامب للتعافي، بعد الكشف عن تسجيل مصور قبل أسبوع يعود لعام 2005 يتباهى فيه المرشح الجمهوري بتلمس أجساد نساء. وتحدثت بضع نساء على الملأ عن تعرضهن لمضايقات جنسية من ترامب غير أنه نفاها.

وقال ترامب إن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وصحيفة “نيويورك تايمز″ ووسائل إعلام أخرى تشن حملة خبيثة لإثنائه عن خوض الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بنس، حاكم ولاية إنديانا، في مقابلة مع قناة “سي بي إس″ التلفزيونية “ابقوا معنا… أعلم أن هناك المزيد من المعلومات سيجري الكشف عنها، وستدعم أقواله بأن كل هذا كله كذب جملة وتفصيلاً”.

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة في حشد في مدينة جرينسبورو بولاية نورث كارولاينا اليوم الجمعة.

وفي لوس أنجليس تخطط محامية لعقد مؤتمر صحفي الجمعة مع امرأة تقول إنها ستتهم ترامب بأنه تحرش بها جنسياً.

النزاع مع المكسيك

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الجمعة إن ترامب سيتهم الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، وهو أكبر مساهم في شركة نيويورك تايمز، بالمساعدة في نشر تقارير تتهمه بالتحرش الجنسي.

كانت “نيويورك تايمز″ ذكرت يوم الأربعاء أن امرأتين قالتا إن ترامب تحرش بهما. وخرجت نساء أخريات بمزاعم مشابهة في منافذ إعلامية متعددة عقب نشر التقرير.

ولم يتسن لـ “رويترز″ التحقق من مصدر مستقل من صحة التقرير.

وقالت “وول ستريت” نقلاً عن مستشار لحملة ترامب إنه سيتهم سليم، وهو أحد المانحين لمؤسسة كلينتون الخيرية، ويملك أيضاً حصة 17.35 بالمئة في “نيويورك تايمز″ بأن له مصلحة في مساعدة مسعاها للوصول للبيت الأبيض.

وإذا هاجم ترامب سليم سيكون ذلك أحدث فصل في مناوشاته مع المكسيك والمكسيكيين.

ودشن ترامب حملته الانتخابية العام الماضي باتهام المكسيك بإرسال مغتصبين وتجار للمخدرات إلى الولايات المتحدة، ووعد ببناء سور على الحدود بين البلدين، وقال إنه سيجعل المكسيك تشارك في تكاليف بنائه.