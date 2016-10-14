الولايات المتحدة ترغب بمشاركة إيران في اجتماعات لوزان حول سوريا

واشنطن- الأناضول- أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رغبتها في مشاركة إيران في مباحثات متعلقة بسوريا من المفترض انعقادها في مدينة لوزان السويسرية، غداً السبت.

ورداً على سؤال حول مشاركة طهران في اجتماع لوزان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن: “نحن نود لإيران أن تكون موجودة هناك، لكني لست متأكداً من أنهم أكدوا هذا (مشاركتهم) بعد”.

وأول أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مدينة لوزان السويسرية ستستضيف اجتماعاً حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها، إن الاجتماع سيُعقد في 15 تشرين الأول/أكتور الجاري بموجب اتفاق مبرم بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، والولايات المتحدة جون كيري.

كما قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، إن كيري، سيلتقي في 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عدداً من نظرائه الأوروبيين والدوليين بسويسرا وبريطانيا، لبحث الأزمة السورية.

يذكر أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا توصّلا في جنيف، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين وهو ما تم بالفعل قبل الإعلان عن انتهاء الهدنة من قبل النظام السوري في 19 سبتمبر، بعد صمود هش لوقف إطلاق النار استمر لأسبوع، وتبادل جميع الأطراف الاتهامات بخصوص فشل الاتفاق.

وتشمل الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وتنفيذ عمليات عسكرية أمريكية روسية مشتركة ضد “الجماعات المتشددة”، التي لا يشملها الاتفاق، وبينهما “الدولة الإسلامية”، و”فتح الشام”، إلا أن هذا لم يتحقق.