﻿مصر: إقالة الإعلامية رانيا بدوي بسبب وصفها داليا خورشيد بـ«أسوأ وزيرة في مصر»

القاهرة ـ «القدس العربي» من منار عبد الفتاح: أعلنت شبكة قنوات تليفـــــزيون ON TV «أون تي في» الخميس الماضي، في بيان لها عن فسخ تعاقدها مع الإعلامية رانيا بدوي مقدمة برنامج «كل يوم»، الذي يعرض على شاشة «أون تي في» برفقة الإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد ظهورها الأول في البرنامج والهجوم الذي شنته على الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، وجاء نص البيان كالتالي: «تؤمن شبكة قنوات ON TV بأن المبادئ الإعلامية وقيم وشرف هذه المهنة لا يتجزأ، وتحمل القناة على عاتقها مهمة إعلامية وطنية تعتبرها تحديًا غير مسبوق في ساحة الإعلام التليفزيوني، من خلال الإصرار على تقديم إعلام حر ومستقل يحترم عقل المشاهدين بلا إسفاف أو إسراف أو إساءة أو خرق لأخلاقيات هذه الرسالة النبيلة، وقد نجحت ON TV في أسابيع قليلة في أن تحتل مكانة لدى المشاهدين».

وذكر البيان: «ارتباطا بذلك فإن الشبكة تعتذر عما جاء في أحد برامجها من إساءة وتجاوز في حق إحدى الشخصيات العامة، وتؤكد شبكة قنوات ON TV أنها عازمة بكل إصرار على تقديم إعلام شديد الجاذبية والجدية والإمتاع في الوقت نفسه الذي نلتزم فيه بالقيم والرقي واحترام المشاهدين، وعلى هذا تم إلغاء التعاقد مع الإعلامية رانيا بدوي».

وكانت الإعلامية رانيا بدوي، قد هاجمت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر، مشيرة إلى أنها تقصد بالسوء سوء الإدارة لا الشخصية.

وقالت بدوي خلال تقديمها برنامج «كل يوم» «إن لا أحد يرى لها شيئا ملموسا في إدارة الاستثمارات»، مضيفة: «لا رحلات مكوكية للاستثمار في مصر، لا قرارات ولا تعديلات ولا أحد يعرف اسمها أساسا».

وسألت الإعلامي مفيد فوزي، خلال مداخلة أجراها في البرنامج، «إن كان يعرف اسم الوزيرة أم لا»، فحاول فوزي أن يتذكر، ثم أجابها بـ»لا»، لترد بدوي: «قلت لك إنها من أسوأ وزراء الاستثمار في مصر».

فوجه الإعلامي مفيد فوزي اللوم للإعلامية على الفور، قائلًا: «إن وصف الوزيرة بأسوأ وزيرة مرت علينا… صياغة صادمة وقاسية حتى لو كان فيها شيء من الصدق».

وأوضح فوزي، «أن وصف الإعلامية للوزيرة بالأسوأ سوف يدمر مشاعرها»، واصفًا ما قالته بدوي على الوزيرة بأنه «حكم عليها بالإعدام».

يذكر أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُفسخ تعاقد للإعلامية رانيا بدوي بسبب تصريحاتها في برامجها، فسبق ذلك عام 2014 بالتحديد عندما كانت تقدم برنامجا على قناة «التحرير»، إثر المشادة التي وقعت بينها وبين السفير الإثيوبي في القاهرة عبر مكالمة تليفونية، وانتهت بغلقها الهاتف في وجهه.

وقالت له: «أنت تجاوزت حدودك» ردا على قوله لها «أنت لا تفهمين في السدود» في إجابته على أحد أسئلتها، وردت رانيا بدوي على إجابة السفير بوصلة من الانتقادات الحادة واتهمته بأنه لا يجيد التعامل بدبلوماسية قبل أن تغلق الهاتف في وجهه.