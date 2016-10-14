﻿سامح شكري يرحب بتوثيق العلاقات المصرية ـ النمساوية في لقاء مع المستشار كيرن

القاهرة ـ ب أ: أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بالمستشار النمساوي كريستيان كيرن في العاصمة النمساوية فيينا امس الجمعة عن ترحيبه بالدفعة التي شهدتها العلاقات الثنائية عقب المقابلة التي تمت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمستشار النمساوي في نيويورك في 19 أيلول/سبتمبر الماضي علي هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية استمع إلى رؤية مستشار النمسا إزاء التطورات ذات الصلة بموضوع اللاجئين والمهاجرين، على ضوء قيام المستشارية النمساوية بتنظيم قمة حول المهاجرين في أوروبا في فيينا في أيلول/ سبتمبر 2016، كما قدم وزير الخارجية شرحا وافيا حول الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل اهتمام الجانب النمساوي بهذه الظاهرة وتداعياتها علي القارة الأوروبية بأكملها.

وتناول وزير الخارجية الجهود المصرية للتعامل مع القضايا الرئيسية في المنطقة والعالم وعلي رأسها جهود مكافحة الإرهاب على ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وكذا مكافحة التطرف والتشدد ومساعي مصر لنشر قيم الوسطية والاعتدال الإسلامي.

كما أكد وزير الخارجية على تواصل الرغبة المصرية في تكثيف وتعزيز التعاون مع النمسا في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة بعد افتتاح منتدى الأعمال المصري النمساوي خلال الزيارة الحالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن شكري سلم المستشار النمساوي رسالة من السيسي، تتضمن الترحيب بتلبية الدعوة التي وجهها المستشار النمساوي للرئيس المصري للقيام بزيارة إلى النمسا، ويتضمن كذلك تقديم الدعوة للمستشار النمساوي لزيارة القاهرة.

واهتم المستشار النمساوي بالتعرف على وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية وعلى رأسها الوضع في كل من سورية وليبيا، وكذلك الجهود المصرية لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.