﻿زعيم المتمردين في دولة جنوب السودان يصل إلى جنوب أفريقيا لتلقي العلاج

جوهانسبرغ ـ د ب أ: أفادت وكالة الأنباء الرسمية في جنوب أفريقيا بأن رياك مشار زعيم المتمردين في دولة جنوب السودان وصل إلى جنوب أفريقيا لتلقي العلاج بعد فراره من القتال في شهر تموز/يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة العلاقات الدولية قولها إن «رياك مشار وصل الأربعاء 12 تشرين الأول/أكتوبر، وليس من المعروف الفترة التي سيقضيها في البلاد».

وذكر جيمس قديت، المتحدث باسم مشار، أنه تعرض لإصابة في الساق خلال القتال بين قواته والجيش في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في تموز/يوليو الماضي، حسبما أفاد البيان.

ولاذ مشار بالفرار إلى الكونغو حيث انتقل منها إلى الخرطوم عاصمة السودان لتلقي العلاج.

وتصاعدت حدة الخلافات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق مشار، ووصلت إلى صراع عسكري في كانون الأول/ديسمبر عام 2013.

وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح قرابة 2.5 مليون شخص.

ونفت حكومة جنوب السودان هذا الأسبوع الشائعات بشأن وفاة سلفا كير أو ارتكاب أعمال قتل في جوبا. يشار إلى أن مدنيين شوهدوا وهم يهربون من المدينة.

وأضاف المتحدث أيضا أن مشار في حاجة للخضوع لفحص عينيه، نافيا التقارير التي تفيد بأن صحته تدهورت.

ووقع الجانبان اتفاق سلام في آب/ أغسطس وشكلا حكومة وحدة وطنية في نيسان/ أبريل، مع إعادة تنصيب مشار نائبا للرئيس.

لكن القتال اندلع مجددا في تموز/ يوليو مما بدد الآمال في تحقيق السلام.