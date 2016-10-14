﻿عشرات آلاف التايلانديين يجثون عند مرور الموكب الجنائزي للملك

بانكوك ـ د ب أ: جثا عشرات الاف التايلانديين أمس الجمعة في بانكوك عند مرور الموكب الجنائزي للملك الذي تفتح وفاته صفحة من الغموض في مملكة أعتلى عرشها سبعين عاما.

وأجهش البعض في البكاء وأيديهم مشبوكة وقد اتشحوا بالأسود عند مرور عربة الاسعاف التي تنقل جثمان الملك بوميبول أدوليادي من المستشفى إلى القصر.

ونقلت العربة الثانية ولي العهد ماها فاجيرالونغكورن (64 عاما)، حسب معلق المراسم التي تم بثها بشكل مباشر على كل القنوات التلفزيونية. وكان ولي العهد اثار مفاجأة عندما طلب «مهلة» قبل توليه العرش مما يترك البلاد في الوقت الحالي دون ملك.

وقال بونغسري شومبونوتش (70 عاما) عند انتظاره بين الحشود قدوم الموكب إلى القصر «لم يعد بيننا لا أعرف ان كان بامكاني تقبل ذلك. أشعر بالخوف لأنني لا أعلم ماذا سيحصل بعد الان».

بعد ذلك، سيترأس ولي العهد المراسم البوذية لـ«غسل» جثمان والده، المرحلة الأولى من سلسلة شعائر تستمر اشهرا لاعضاء الأسرة الملكية.

وسيكون ذلك الظهرور العلني الأول للأمير منذ إعلان وفاة الملك الخميس عن 88 عاما، الأقدم على عرشه في العالم.

حماية الملكية

وقع الانقلاب الأخير في ايار/مايو 2014 باسم انقاذ النظام الملكي من قبل الجيش الحريص على الامساك بزمام اللعبة السياسية مع اقتراب موعد الخلافة، فيما تقلق شخصية ولي العهد عددا كبيرا من التايلانديين.

ويمضي ولي العهد حتى الآن القسم الأكبر من وقته في ألمانيا. وتثير شخصيته المضطربة، الجدل حتى بين مستشاري القصر والجنرالات الذين يسيطرون على الحكومة، كما يقول المحللون.

ورأى المؤرخ المتخصص بشؤون تايلاند ديفيد ستريكفوس ان هذه المهلة التي طلبها الامير تشكل «اساسا خروجا عن ما كان يمكن ان يكون خلافة طبيعية».

قال انون سانغويمان «أخاف الآن مما يمكن ان يحصل، ما هي الإدارة التي ستتولى شؤون البلاد، وما هو نوع النظام على المدى البعيد؟».

لكنه أعرب عن ثقته بأن الانتخابات التي أعلن عنها النظام العسكري الشديد الولاء للملك في 2017 ستجرى في مواعيدها.

واتسمت السنوات العشر الأخيرة من حكم بوميبول ادوليادي باضطرابات سياسية كبيرة تواجهت فيها النخب المتشددة المؤيدة للملكية (أو «الصفر» لون الملكية) وانصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا (رمزهم اللون الأحمر).

أب جديد للامة

لم يشارك بوميبول ادوليادي الذي غالبا ما نقل إلى المستشفى في السنتين الاخيرتين في اي مناسبة عامة.

واحتفظ مع ذلك بالشخصية الجامعة في المملكة كما يؤكد عدد كبير من التايلانديين الذين يؤمنون بفكرة انه «أب الأمة» بعد عقود من الدعاية التي روجت لها المدارس وشبكة التلفزيون.

ومنذ بعد ظهر الخميس، عادت محطات التلفزيون التايلاندية التي كانت تبث بالابيض والاسود تعبيرا عن الحزن، إلى البث بالالوان مع برنامج واحد فرضته السلطات وأفلام وثائقية تكريما للملك ومقابلات مع تايلانديين.

وتتحدث الأصوات القليلة من المنتقدين عن مؤسسة دخلت مرحلة التراجع لا تتناسب مع تايلاند حديثة واصلت الجمعة وتيرة حياتها كأن شيئا لم يحصل. ومن العدائين الذين مارسوا رياضتهم الصباحية إلى الموظفين في مترو الأنفاق، ارتدى ملايين السكان الأبيض والأسود لونا الحداد في آسيا.

ارتفاع البورصة

رغم الغموض، سجلت بورصة تايلاند تحسنا ب59.4 عند الاغلاق اذ استفاد المستثمرون من سلسلة من التراجعات مؤخرا للقيام بعمليات شراء بأسعار جيدة.

اعلنت الحكومة التايلاندية أمس الجمعة يوم حداد للموظفين وطلبت مجددا من قطاع «الترفيه» وقف كل نشاطاته لثلاثين يوما في البلاد التي تشهد عاصمتها عادة حياة ليلية نشيطة.

ودعا عدد كبير من السفارات الغربية رعاياها إلى اعتماد «سلوك رصين» حسب تعبير وزارة الخارجية الفرنسية.