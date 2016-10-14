﻿ستيفي وندر يتصدر نجوم حفل موسيقي تكريما للمغني الراحل برنس

سانت بول (مينيسوتا) – رويترز: تصدر المغني ستيفي وندر والمغنيتان كريستينا اجيليرا وشاكا خان قائمة نجوم يشاركون في حفل تكريم للمغني الراحل برنس يأتي بعد ستة أشهر على وفاة نجم موسيقى البوب بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

وبدأ الحفل في مركز «اكسل انرجي سنتر» في سانت بول في ولاية مينيسوتا على بعد 48 كيلومترا إلى الغرب من مجمع استديوهات بايسلي بارك، حيث مات برنس في أبريل/ نيسان عن 57 عاما.

ونفدت تذاكر الحفل البالغ عددها 17 ألفا وتتراوح أسعارها بين 19.99 و152.50 دولار في غضون دقائق. وبدأ الحفل بعرض تسجيل مصور تكريما للمغني الراحل ورسالة قصيرة من الرئيس باراك أوباما.

وأعلن كريس كولمان، رئيس بلدية سانت بول يوم الخميس «يوم برنس» تكريما للمغني الحاصل على جائزة جرامي. وسيضاء عدد من أهم معالم المدينة باللون الارجواني أثناء الليل تكريما للفنان الراحل.

وبالإضافة للمغني وندر والمغنية خان سيشمل الحفل الموسيقي ومدته ثلاث ساعات عروضا للمغنية توري كيلي وفريق منت كونديشن.