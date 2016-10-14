﻿لبنان: الأمن العام يوقف انتحاريين كانا بصدد تفجير نفسيهما في الضاحية

بيروت – «القدس العربي»: أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها «وفي إطار الرصد والمتابعة الدقيقة والمكثفة لنشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت اللبناني (م.خ) والسوريين (إ.ي.م)، (أ.م)، (م.ق)، (ي.ت)، (م.م) و(ت.ع) لنشاطهم في الداخل اللبناني لمصلحة التنظيمات والمجموعات الإرهابية».

ولفتت المديرية في بيان إلى أنه «بنتيجة التحقيق معهم، إعترفوا بما نسب اليهم، وبناء على اعترافات الموقوف اللبناني (م.خ)، وبعملية دهم نوعية لمنزله، تم ضبط مستودع يحتوي على اسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وصواعق متفجرة، وقدرت المضبوطات بحمولة نصف شاحنة، وتمت ايضاً مصادرة جسم طائر يمكن تحميله بمتفجرة صغيرة مجهّز بكاميرا خفية متطورة، وكذلك تم ضبط سيارة مجهزة بمخبأ سري تستخدم لنقل الاسلحة وتهريبها «.

وكانت معلومات أمنية تحدثت عن القبض على انتحاريين اثنين أحدهما في منطقة الكولا كانا قاب قوسين أو أدنى من تفجير نفسيهما في مركزين دينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت في ذكرى عاشوراء.