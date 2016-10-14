﻿الأمم المتحدة غير قادرة على إيصال المساعدات للمحاصرين في حلب… والجيش التركي يدمّر 62 هدفاً لتنظيم «الدولة» شمالي سوريا

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: دمر الجيش التركي 62 هدفاً تابعاً لتنظيم «الدولة»، شمالي سوريا، في إطار عملية درع الفرات.

وأفاد بيان صادر عن الجيش التركي، امس الجمعة، بأن «طائرات بدون طيار رصدت أهداف التنظيم، حيث تم قصفها بالمدفعية». وأشار البيان إلى أن «عنصرين من الجيش السوري الحر استشهدا في الاشتباكات خلال العملية».

ولفت البيان إلى أن «134 منطقة سكنية تم تحريرها من الإرهابيين منذ إنطلاق عملية درع الفرات، وأن المساحة الإجمالية المطهرة من داعش بلغت ألفًا و110 كيلومترات مربعة». إلى ذلك أكد المتحدث باسم مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، جان لارك، أن منظمته غير قادرة على إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في الجزء الشرقي من مدينة حلب.

وأشار لارك إلى انتظار عشرين شاحنة مساعدات أممية، في المنطقة الفاصلة بين الحدود التركية والسورية، منذ 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، لعدم تمكنها من دخول المناطق المحاصرة.

كذلك لفت إلى وجود 100 ألف طفل في المناطق المحاصرة شرقي حلب. وأضاف «نحن غير قادرين على إيصال المساعدات لحلب سواء عن طريق البر أو الجو».

وفيما أعرب المتحدث الأممي عن خيبة أمله من اكتفاء العالم بمشاهدة ما يحدث في حلب وعدم قدرتهم على فعل شيء، دعا إلى وقف إطلاق النار بسوريا في أسرع وقت ممكن.

ومنذ إعلان انتهاء الهدنة التي لم تدم سوى أسبوعاً، في ايلول/سبتمبر الماضي، تشنّ قوات النظام السوري ومقاتلات روسية، غارات جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وقال شاهدان إن 20 شخصاً على الأقل قتلوا أغلبهم من مقاتلي المعارضة السورية في تفجير سيارة ملغومة الخميس قرب نقطة تفتيش قريبة من معبر باب السلام على الحدود السورية مع تركيا في شمال سوريا.

وقال الشاهدان إن الانفجار وقع قرب نقطة التفتيش التي تحرسها جماعة «الجبهة الشامية» التابعة للجيش السوري الحر بالقرب من موقف للسيارات على بعد كيلومترين من المعبر الحدودي وهو ممر أساسي بين شمال سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة وتركيا. وقال شاهد إن عمال الإنقاذ سارعوا بنقل عشرات المصابين إلى مستشفى أعزاز القريب وأضاف أن المساجد تناشد الناس التبرع بالدم.

ومن بين 25 مصاباً على الأقل هناك ثمانية حالتهم خطيرة ونقلوا إلى مستشفيات تركية على الجانب الآخر من الحدود. وقال عبد الله الشيخ وهو فني إصلاح سيارات شاب «كان الوضع مثل الجحيم وكانت هناك الكثير من الجثث الممزقة والمشوهة بسبب الأجزاء المعدنية من السيارات المتهشمة والمحترقة. «

ويقع معبر باب السلام بالقرب من مدينة أعزاز وهي معقل أساسي للمعارضة السورية المسلحة المعتدلة التي تدعمها تركيا والمشاركة في عملية كبرى إلى الشمال الشرقي من تلك المنطقة للتصدي لما تبقى من وجود لتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود. وطوقت فصائل عدة تابعة لـ»الجيش السوري الحر» المنطقة بعد انتشار أخبار عن احتمال وقوع تفجير آخر.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من تفجير متشدد من تنظيم «الدولة» نفسه في معبر أطمة الحدودي بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا وتركيا.

وأسفر ذلك التفجير عن مقتل 25 شخصاً على الأقل واستهدف مقاتلي «الجيش السوري الحر» المدعومين من تركيا والذين يحاربون إلى جانب فصائل أخرى تشارك في الحملة التي تشنها أنقرة وتعرف باسم (درع الفرات) لإخراج المتشددين من آخر معاقلهم في شمال سوريا.