﻿إنفانتينو يكشف عن موعد قرار زيادة عدد منتخبات المونديال

زيوريخ – د ب أ: أعلن السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن القرار النهائي بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم عام 2026 من 32 إلى 48 منتخبا، سيتم اتخاذه في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكشف إنفانتينو أيضا، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي، النقاب عن خريطة طريق تحت عنوان «فيفا 2.0: رؤية للمستقبل»، تشمل استثمارات بقيمة أربعة مليارات دولار في مشاريع تنموية خلال العقد المقبل. وقال إنفانتينو، عقب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي بمقر الفيفا في مدينة زيوريخ: «نحن في مناقشات مكثفة» بشأن تحديد عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، ولكن لم يكن هناك أي تصويت في هذا الأمر، مشيرا إلى أن المجلس سيتخذ القرار مطلع العام المقبل. وأوضح: «هناك الكثير من العمل يتعين علينا القيام به، ولكننا اجرينا محادثات جيدة للغاية». وكان إنفانتينو اقترح الاسبوع الماضي مشاركة 48 منتخبا في كأس العالم، حيث تصعد المنتخبات المتأهلة الـ16 الأولى في التصفيات إلى المونديال مباشرة، فيما تواجه المنتخبات الـ32 بعضها البعض في دور تمهيدي إقصائي من مباراة واحدة، ليتأهل منها 16 منتخبا إلى المنتخبات التي أعفيت من هذا الدور، حتى تعود البطولة بعد ذلك إلى شكلها الحالي بمشاركة 32 منتخبا. ولم تشمل خريطة الطريق للسنوات العشر المقبلة، التي يعتزم إنفانتينو الاعتماد عليها لمواصلة عملية الإصلاح في الاتحاد، عدد منتخبات كأس العالم.

وبعد مرور ثمانية أشهر على انتخابه رئيسا للمنظومة الكروية الأكبر في العالم، فإن خطة إنفانتينو لإصلاح فيفا تتضمن زيادة السيطرة مرة أخرى من خلال عمليات الاستعانة بمصادر خارجية مثل مبيعات التذاكر، بالإضافة لمزيد من التحكم على منظمي كأس العالم. وتعهد الفيفا باستثمارات قيمتها أربعة مليارات دولار في عملية التنمية ورفع نسبة المشاركة العامة في كرة القدم من 45% إلى 60% من سكان العالم، ومضاعفة عدد اللاعبات اللاتي يمارسن كرة القدم إلى 60 مليون لاعبة، ولكن بدون الخوض في تفاصيل كيفية تحقيق ذلك. وأضاف إنفانتينو: «لا يوجد اتحاد رياضي دولي في وضع أفضل منا لتنظيم المسابقات العالمية، وحشد الجماهير على مستوى العالم وضخ الموارد من أجل تحقيق أقصى قدر من التأثير». وأضاف: «الفيفا يسير على الطريق الصحيح لبناء المؤسسة التي ستحدد المعايير التي سيتبعها الآخرون». وعانى الفيفا خلال الفترة الماضية من فضائح الفساد التي ما زالت قيد التحقيق حتى الآن في الولايات المتحدة وسويسرا، حيث كانت هناك تحقيقات ذات صلة بتورط مسؤولين كبار في الاتحاد ببيع تذاكر مباريات بطولات كأس العالم السابقة مثل جيروم فالكه أمين عام الفيفا. ويتطلع الفيفا الآن لاستعادة «قدر أكبر من العمليات التجارية لفعالياته الكبرى»، ولكن هذا لا يشمل فقط على قضية بيع التذاكر، وإنما يشمل اكتساب المزيد من النفوذ في تنظيم عرض كأس العالم عن طريق «الانتقال من اللجنة المنظمة المحلية التي تدار من قبل عدد من الأفراد التابعين للبلد المستضيف للمونديال، إلى إدارة مركزية تدير البطولة». وتتضمن خريطة الطريق أيضا إعادة النظر في «العملية الحالية لتقديم ملفات تنظيم كأس العالم والتوصية بإجراء تغييرات ملموسة… لضمان المنافسة الفعالة والشفافية للملفات تتضمن تحليلات تقنية». وفي هذا الصدد، فإن إدارة الفيفا، وليس مجلس الاتحاد الدولي، في إمكانه إسقاط الملفات التي لا تستوفى المعايير التقنية. وما زال الباب مفتوحا على مصراعيه أمام خريطة الطريق في ما يتعلق برواتب أعضاء المجلس الذين يتقاضون حاليا 300 ألف فرنك سويسري، على عكس راتب رئيس الاتحاد، الذي يتقاضى 1.5 مليون فرنك سويسري. وتبدو خريطة الطريق (فيفا 2.0) وكأنها إضافة تقنية لإصلاحات الفيفا في أعقاب فضائح الفساد، لا سيما عقب الانتقادات التي تعرض لها إنفانتينو في وقت سابق بعدم تطبيقه الهياكل المناسبة للقيادة الجديدة. وأبدى إنفانتينو ثقته في أن خريطة الطريق ستعود بالنفع على جميع المشاركين في هذه الرياضة.