﻿نابولي يصطدم بروما ومهمة سهلة ليوفنتوس أمام أودينيزي!

روما – د ب أ: يتطلع نابولي وروما لمواصلة مطاردة يوفنتوس (حامل اللقب) في سباق المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي، حين يلتقيان على ملعب سان باولو (معقل نابولي) في قمة مباريات المرحلة الثامنة اليوم. في المقابل، يواجه يوفنتوس مهمة أسهل نسبيا عندما يستضيف أودينيزي (المتعثر).

ويتربع يوفنتوس على صدارة البطولة برصيد 18 نقطة من سبع مباريات، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي، وخمس نقاط أمام روما الثالث. ومن خلال المواجهة التي تجمع بين أقرب منافسين له، فإن الفرصة تبدو مواتية أمام يوفنتوس، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم السادس على التوالي، لتعزيز موقعه في الصدارة في ظل فقدان أحد ملاحقيه على الأقل مزيدا من النقاط اليوم. ويفتقد نابولي خدمات مهاجمه البولندي أركاديوز ميليك، الذي خضع لجراحة في الركبة هذا الأسبوع، عقب إصابته بتمزق في رباط الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الدنمارك السبت الماضي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018. وقال البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي: «سنفتقده في المنتخب البولندي وفي النادي». وأضاف: «كان حظه سيئا. من المؤسف أن تأتي تلك الإصابة في لحظة مهمة بمسيرته. أنا على يقين من أنه سيعود أقوى من ذي قبل ويسجل المزيد من الأهداف».

ونجح ميليك، الذي انضم لنابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أياكس الهولندي، في ملء الفراغ الذي تركه رحيل غونزالو هيغواين، بعدما سجل سبعة أهداف خلال تسع مباريات، متساويا في عدد الأهداف مع المهاجم الأرجنتيني الذي انضم ليوفنتوس. وبينما يتعين على ميليك (22 عاما) الغياب عن الملاعب لفترة ليست قصيرة، فإن الطريق بات ممهدا أمام مانولو غابياديني، الذي لا يشارك سوى نادر مع الفريق، للعب بجوار الأسباني خوسيه كاييخون. وقال لوتشيانو سباليتي مدرب روما: «لديهم غابياديني، الذي يؤدي دائما بشكل جيد عندما يلعب». وأوضح أن «أداء غابياديني يتناسب مع أسلوب لعب نابولي، ويدرك جيدا ما الذي يريده (المدرب ماوريسيو) ساري. لن نحصل على أي أفضلية من (غياب ميليك)».

واستدرك سباليتي قائلا: «لكن يتعين علينا القتال للبقاء على مقربة من يوفنتوس، لأننا منحناهم بالفعل الفرصة لتصدر البطولة التي يعرفون جيدا كيفية الحفاظ عليها». وتابع: «لم نظهر بشكل جيد حتى الآن وينبغي علينا إيجاد وسيلة للتنافس معهم».

من جانبه، بات يوفنتوس قريبا من استعادة الثنائي كلاوديو ماركيزيو وستافانو ستورارو، لتعزيز وسط الفريق. وقال ستورارو، الذي تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الفريق فترة طويلة: «ما زلت بحاجة للعودة إلى الملعب بشكل تدريجي حتى أتمكن من بذل أقصى الجهد حقا، لكنني في الوقت نفسه سأستمر في إعطاء كل ما عندي في التدريبات». وأشار ستورارو: «سعادتي بالعودة تضاهي سعادتي بعودة كلاوديو ماركيزيو أيضا. إن عودتنا ستمنح مدرب الفريق الفرصة لتخفيف العبء عن لاعبي الفريق الذين بدأوا الموسم بشكل جيد للغاية». ويلتقي كييفو، الخامس برصيد 13 نقطة، مع ضيفه ميلان، السادس، المتساوي معه في الرصيد غدا الأحد، فيما يواجه لاتسيو، الرابع برصيد 13 نقطة أيضا، ضيفه بولونيا في اليوم ذاته. ويلاقي سامبدوريا مضيفه بيسكارا اليوم، فيما يلتقي الإنتر مع ضيفه كالياري وجنوى مع إمبولي، وساسولو مع كروتوني، وفيورنتينا مع أتالانتا بعد غد، وتختتم مباريات المرحلة يوم الاثنين بلقاء باليرمو مع ضيفه تورينو.