﻿أتلتيكو يتطلع إلى الحفاظ على الصدارة

مدريد – د ب أ: يتوقع جميع خبراء كرة القدم في أسبانيا أن تستمر ظاهرة «هيمنة القطبين» برشلونة وريال مدريد على لقب الدوري هذا الموسم. لكن الفريق الذي يحتل الصدارة في الوقت الراهن هو أتلتيكو مدريد، الذي يسعى لتكرار المفاجأة التي حققها قبل ثلاثة أعوام ويحصد لقب الليغا في نهاية المشوار.

وقال دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو، قبل مباراة الفريق على ملعبه أمام غرناطة اليوم في المرحلة الثامنة: «لم نقض الأيام العشرة الماضية في التحديق في جدول الترتيب، لا نريد أن نعطي أهمية متزايدة لجدول الترتيب في هذه المرحلة المبكرة من الموسم». وأضاف: «لكن ينبغي أن اعترف أنه من الجيد أن نكون في القمة، متفوقين على أندية لها ميزانية أعلى بكثير منا، الآن نطمح للبقاء في الصدارة». وربما يمنح سيميوني الفرصة للمهاجم المخضرم فرناندو توريس أو حتى انخيل كوريا، في ظل حالة الانهاك التي نالت من انطوان غريزمان وكيفن غاميرو ويانيك كاراسكو بعد مشاركتهم في مباراتين دوليتين مع فرنسا وبلجيكا على الترتيب. ويقتسم غريزمان صدارة هدافي الدوري الأسباني مع لويس سواريز مهاجم برشلونة، رغم أنه اهدر أربع ركلات من آخر ست ركلات لأتلتيكو. ورغم كابوس إهدار ركلات الجزاء فإن غريزمان أقنع عشاق كرة القدم في العالم أجمع بإمكاناته، ولكن مواطنه فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ الألماني قال عنه: «غريزمان بالطبع لاعب جيد، لكنه لم يصبح بعد أحد لاعبي القمة». وأضاف: «عندما يلعب بشكل رائع لمدة عشرة أو 11 عاما مثلي، حينها سيكون من الممكن القول أنه لاعب من طراز عالمي». ويلعب غرناطة مباراة اليوم تحت قيادة لوكاس الكاراز الذي خلف المدرب غير المحبوب باكو خيميز، في رابع ولاية له مع الفريق. وقال الكاراز: «ما نحتاجه حقا هو الهدوء والعمل الشاق، وضعية فريق كرة القدم قد تتغير سريعا جدا من خلال هاتين الوسيلتين». ويتصدر أتلتيكو برصيد 15 نقطة بفارق الأهدف أمام ريال مدريد الوصيف، والذي يفتقد جهود سيرخيو راموس ومارسيلو وكاسميرو ولوكا مودريتش اليوم خلال زيارته لملعب ريال بيتيس المتواضع. ويقود توني كروس خط وسط النادي الملكي بعدما جدد عقده مع الفريق هذا الاسبوع حتى 2022. ويلتقي اليوم برشلونة الرابع مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا. وسجل برشلونة أسوأ بداية منذ عام 2005، حيث أهدر ثماني نقاط حتى الآن. ويخوض برشلونة المباراة بدون جهود سيرغي روبرتو وخوردي البا، ولكن بات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزا للعودة وكذلك الحال لصامويل اومتيتي. ويحتل برشلونة المركز الرابع بفارق نقطتين خلف قطبي مدريد ونقطة واحدة خلف اشبيلية الثالث والذي يخرج يوم السبت لملاقاة ليغانيس القوي. أما الأحد فيلتقي فياريال الخامس مع ضيفه سيلتا فيغو واتلتيك بلباو السادس مع ضيفه ريال سوسيداد. ويلتقي الافيس مع ملقة وسبورتينغ خيخون مع بلنسية وايبار مع اوساسونا.