﻿كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد أبرز المواجهات… وتشلسي يصطدم بالبطل ليستر

لندن – د ب أ: عقب انتهاء فترة المنافسات الدولية، تسلط الأضواء بشكل كبير على الدوري الإنكليزي، حيث تشهد المرحلة الثامنة مواجهة مثيرة بين العملاقين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب «أنفيلد» مساء الاثنين.

ومن خلال المرحلة الثامنة التي تفتتح منافساتها اليوم وتختتم بمواجهة ليفربول وضيفه يونايتد، يسعى كلا الفريقين إلى اقتناص النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر. ويحتل ليفربول، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم لخمس مباريات متتالية في الدوري، المركز الرابع برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي بينما يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 13 نقطة. وقال خوان ماتا لاعب وسط يونايتد: «كان هذا أسبوعا مختلفا بسبب فترة التوقف الدولية، لكن جولة المباريات الدولية انتهت الآن وتركيزنا منصب على الدوري الممتاز الذي نخوض فيه واحدة من أهم مباريات الموسم، عندما نحل ضيوفا على ملعب أنفيلد.» وأضاف: «كما تعرفون، هذه مباراة من نوع خاص لجماهير يونايتد وتعد بشكل عام واحدة من أهم المواجهات في الكرة الأوروبية خلال الموسم… يمكنني أن أؤكد لكم أنها مباراة ليس لها مثيل.» ويعد الفريقان الأبرز في تاريخ الكرة الإنكليزية حيث يتشاركان في 38 لقبا بالدوري وأكثر من 80 لقبا كبيرا في كل البطولات. وقال لوريس كاريوس حارس ليفربول: «في ضوء تاريخ الناديين والمنافسة التقليدية بينهما، تكتسب المباراة أهميتها الكبيرة.» وتقام المباراة بالتحديد في اليوم الذي يوافق مرور عام كامل على خوض ليفربول أول مباراة تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي قال: «بذلك يكون عام واحد مر. لقد كان عاما مزدحما… منافسات مكثفة… شهد العام فترات صعود وهبوط ولدي حقا شعور بالتفاؤل إزاء المستقبل.»

وتفتتح منافسات المرحلة الثامنة اليوم بلقاء ليستر وتشلسي البطلين السابقين. ويتطلع ليستر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه بعد بداية متخبطة في مشوار الدفاع عن اللقب، حيث يحتل المركز الثاني عشر ومني حتى الآن بثلاث هزائم، وهو ما يعادل إجمالي الهزائم التي مني بها طوال الموسم الماضي. وقال ليوناردو أولوا مهاجم ليستر: «نحن بحاجة الآن إلى التفكير في المستقبل، والآن نتطلع إلى المباراة المقبلة.» وأضاف: «بعض اللاعبين انضموا إلى منتخبات بلادهم وآخرون حصلوا على فترة راحة، ونحن بحاجة إلى الاسترخاء الذهني والتفكير في المباراة المقبلة (أمام تشيلسي).» أما تشلسي الذي يدربه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، فاستعاد توازنه بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على هال 2/صفر في مباراته الماضية في أول تشرين الأول/ أكتوبر ليحتل المركز السابع. كذلك يتطلع مانشستر سيتي إلى استعادة توازنه بعد هزيمته الأولى في الموسم، عندما يلتقي إيفرتون اليوم، كما يحل توتنهام ضيفا على وست بروميتش ألبيون. ويستضيف أرسنال سوانزي الذي يلعب تحت قيادة بوب برادلي ليكون أول مدرب أمريكي يقود فريقا في الدوري الإنكليزي. وقال برادلي الذي تولى المنصب بعد إقالة فرانسيسكو غويدولين في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري: «أشعر بالحماس إزاء الاختبار الذي سأخضع له هنا، لكنني أدرك أنه رغم كل ما قدمته في حياتي، يتعين أن اكتسب الاحترام. أنا لست مدربا أمريكيا، أنا مدرب كرة قدم.» ويلتقي ستوك مع سندرلاند وبورنموث مع هال وكريستال بالاس مع وستهام، ويلعب الأحد ميدلزبره مع واتفورد وساوثهامبتون مع بيرنلي.