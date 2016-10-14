﻿امرأة تهاجم مخرج «حرام الجسد» وتتهمه بأنه لا يحترم المرأة

القاهرة – «القدس العربي»: يواصل فيلم «حرام الجسد»، إخراج خالد الحجر، جولاته وحضوره السينمائي في المهرجانات والعروض الدولية. فقد اختير مؤخراً للمشاركة في مهرجان كورك السينمائي الدولي الذي يقام في أيرلندا خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعرض الفيلم أيضاً خلال هذه الأيام في مهرجان فانكوفر السينمائي، والذي تختتم فعالياته الشهرالجاري في كندا. وقد تعرض الفيلم عقب عرضه لهجوم من جانب أحد السيدات اللاتي حضرن العرض، ووجهت كلاماً شديد اللهجة لمخرجه الحجر في الندوة التي أقيمت.

وقد أبدى خالد الحجر غضبه وضيقه الشديدين مما قيل، وكتب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» ماحدث، وذكر أن هذه السيدة أخبرته بأنها كانت في زيارة لمصر العام الماضي، وتعرضت لمضايقات كثيرة وتحرش، وإتهمته بأنه كرجل مصري مسلم ومن مثله لا يحترمون المرأة ولا السياح، ولذلك يبكون كثيرا بسبب غياب السياحة عن مصر بعد ثورة 25 يناير.

ورغم غضب المخرج من حديثها ذي اللهجة الحادة إلا أنه أكد لها أن الكثير من الرجال المصريين لا يحترمون المرأة المصرية، لذلك تتعرض الكثير منهن للتحرش والمضايقات طوال الوقت، ولا نحترم السياح أيضاً!

من ناحية أخرى، فإن فيلم «حرام الجسد» سوف يمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة السابعة والعشرين من أيام قرطاج السينمائية في تونس خلال الفترة من 28 الشهر الجاري إلى 5 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

والفيلم تقوم ببطولته ناهد السباعي، وأحمد عبد الله محمود، ومحمود البزاوي، وسلوى محمد علي، وزكي فطين عبد الوهاب. ومن إخراج خالد الحجر.