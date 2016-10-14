﻿بوب ديلان يحيي حفلا غنائيا في لاس فيغاس دون أن يعلق على فوزه بجائزة نوبل

لاس فيغاس – د ب أ: لو كان نجم موسيقى الروك الأمريكي بوب ديلان يشعر بالفخر بعد إعلان فوزه بجائزة نوبل في الأدب، فإنه بالتأكيد لم يبد أي من هذا الشعور خلال الحفل الذي أحياه في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الخميس.

واعتلى ديلان (75عاما) المسرح لإحياء حفل غنائي مقرر على مسرح تشيلسي في لاس فيغاس، ولكنه لم يدل بأي تصريحات للجماهير بشأن فوزه التاريخي بجائزة نوبل أو أي موضوع آخر.

وبدلا من ذلك، قام ديلان بتأدية مجموعة الأغنيات نفسها التي قدمها يوم السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري خلال مهرجان «ديزيرت تريب» وتتناول أعماله الكلاسيكية خلال فترة الستينيات والسبعينيات.

وخلال الفترة ما بين الأغنيات، كان ديلان يتجاهل تصفيق وصيحات الجماهير الذين كانوا يهتفون «الفائز بجائزة نوبل»، وربما هي المرة الأولى على الإطلاق التي يردد فيها جماهير موسيقى الروك هتافا من هذا النوع.

وأعلنت الأكاديمية السويدية الخميس فوز ديلان بجائزة نوبل في الأدب لعام 2016 .

وأوضحت سارا دانيوس السكرتير الدائم للأكاديمية بعد الإعلان أنه استحق الجائزة «لأنه أوجد تعبيرات شعرية جديدة في الأغنية الأمريكية التقليدية».

وقالت للصحافيين «إنه جرب كل التقاليد العظيمة من الأغنية الشعبية الأمريكية إلى نوع موسيقى الدلتا بلوز ثم إلى الحداثة الفرنسية .. بأسلوب أصلي للغاية»، مضيفة أنه أعاد اكتشاف نفسه وعمله أكثر من مرة .

واشتهر ديلان في بداية مشواره بالمغني الثائر في الستينيات، حيث غنى أغاني مثل «ماسترز أوف وور»، كما نجح في تقديم موسيقى الروك الكلاسيكية من خلال أغنية «لايك إيه رولينغ ستون»