﻿مؤلفة هاري بوتر تبشر محبيه بخمسة أجزاء من أفلام «فانتاستيك بيستس»

لوس أنجليس – رويترز: تلقى محبو سلسلة أفلام هاري بوتر أنباء طيبة إذ أعلنت الكاتبة الشهيرة جيه.كيه. رولينغ أن سلسلة أفلام (فانتاستيك بيستس) التي تتناول الفترة السابقة لقصة بوتر ستتكون من خمسة أفلام وليس ثلاثة مثلما أعلن من قبل.

وقالت للمعجبين في لندن «تحدثنا عن ثلاثية لأننا كنا نعلم أنه سيكون هناك أكثر من الفيلم… لكننا متأكدون أنه ستكون هناك خمسة أفلام.»

وحلت المؤلفة البريطانية صاحب سلسلة كتب هاري بوتر الأكثر مبيعا كضيفة مفاجئة على لقاء بالمعجبين حضره طاقم فيلم (فانتاستيك بيستس) في لندن ولوس أنجليس ونقل في أنحاء مختلفة من العالم.

وقوبل النبأ بصرخات حماسية من الجمهور فيما بدا أفراد طاقم الفيلم بما في ذلك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار إيدي ريدمين مذهولا لأنهم سمعوا بالنبأ للمرة الأولى. وستتولى شركة «وارنر بروس» إنتاج الأفلام الجديدة وهي وحدة تابعة لشركة «تايم وارنر».

وستتناول الأفلام الجديدة التي تدور أحداثها قبل بدء حكايات بوتر قصة ساحر قوي يدعى جيليرت جريندلوالد وتعاونه في 1945 مع ألبس دامبلدور الساحر الشهير في قصص بوتر.

وقالت رولينغ في إعلان مدته أربع دقائق عرض خلال اللقاء مع المعجبين «نتحدث عن المرة الأولى التي ظهر فيها ساحر وهدد النظام في العالم.»

وشاهد المعجبون أول عشر دقائق من أول أفلام (فانتاستيك بيستس) ويبدأ عرضه في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتستفيد سلسلة أفلام (فانتاستيك بيستس) من سلسلة أفلام هاري بوتر التي ضمت ثمانية أجزاء وانتهت رسميا بفيلم (هاري بوتر اند ذا ديثلي هالوز: بارت 2) في 2011. وحصدت السلسلة أكثر من سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وبيعت أكثر من 450 مليون نسخة حول العالم من سلسلة كتب هاري بوتر وهي سبعة كتب.

ونفدت هذا العام تذاكر مسرحية (هاري بوتر اند ذا كيرسد تشايلد) في لندن كما أصبح نص المسرحية الأكثر مبيعا.