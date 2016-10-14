﻿فيلم «وراء الموجه»: مأساة المهاجرين التونسيين في قوارب الموت

تونس – «القدس العربي»: في فيلمه الوثائقي الجديد «وراء الموجة»، يرصد المخرج التونسي فتحي السعيدي ظاهرة الهجرة السرية التي تُعرف في تونس بـ»الحرقة» وتتم عادة عبر «قوارب الموت» التي تعبر البحر المتوسط، مخلفة عشرات الضحايا وجملة من المشاكل الاجتماعية والنفسية لعائلات المهاجرين.

وتبدأ أحداث الفيلم، الذي عُرض مؤخرا في إحدى قاعات السينما بالعاصمة، من حي «النور» الشعبي المتاخم للعاصمة التونسية، حيث توثّق كاميرا السعيدي شهادات لأشخاص يسمون عادة بـ»البرباشة» أي الذين ينقبون في حاويات القمة لإعالة عائلاتهم الفقيرة، مسلطة الضوء على شباب عاطل عن العمل يدفعه الفقر واليأس إلى مغامرة ركوب البحر بحثا عن حياة أفضل في القارة الأوروبية، لكن غالبا ما ينتهي بهم الأمر إما للموت أو إقافهم من قبل السلطات أو إنقاذهم من قبل السفن العابرة إثر انقلاب مركبهم.

ويحاول الفيلم، الذي يجمع بين الجانب الروائي والتوثيقي، تحميل الحكومة جزءا كبيرا من ظاهرة «الهجرة السرية» وتبعاتها، سواء عبر عدم الاهتمام بتنمية المناطق المهمشة وتأمين فرص عمل لشبابها، أو عبر التقصير في متابعة ملفات التونسيين المفقودين جراء هذا النوع من الهجرة، حيث يتجه أغلب «الحارقين» إلى جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية القريبة من السواحل التونسية.

ويُعد فتحي السعيدي من أبرز المخرجين التونسيين المتخصصين بالأفلام الوثائقية، وهو متخصص أساسا بـ «السينما الأنثروبولوجية» وعادة ما يكتب أفلامه وينتجها بتمويل خاص، وينطلق في أفلامه من أفكار بسيطة يرصد من خلالها ظواهر اجتماعية كبيرة، على غرار فيلم «عمارة» الذي يتحدث عن يوميات ماسح أحذية تونسي، يتسبب طلاقه من زوجته الفرنسية إلى معاناته حياة التشرد ودون وثائق في شوارع باريس، وتبعات ذلك على عائلته في تونس.