﻿«باب الوداع» في المهرجان القومي للسينما المصرية

القاهرة – «القدس العربي»: يشارك فيلم «باب الوداع» في مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة العشرين، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 20 الشهر الجاري، حيث يعرض ظهيرة السبت المقبل في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

والفيلم مشروع مخرجه كريم حنفي الروائي الطويل، والذي إستغرق إعداده ما يقرب من ثمانية أعوام لكي يخرج للنور، في ظل ظروف الإنتاج السيئة، التي كانت تمر بها السوق السينمائىة في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير. فقد حصل على دعم إنتاج من وزارة الثقافة المصرية عام 2006.

وهو فيلم شخصي، يعكس فيه المخرج كريم حنفي رؤياه السينمائية – المتأثرة بسينما المخرج الروسي أندريه تاركوفسكي – في علاقة الإبن بأمه، وذاكرته الطفولية، وعلاقته بالموت. وبات ذلك واضحاً في طريقة التصوير التي منحها حنفي لفيلمه بالأبيض والأسود والألوان، ليقترب إلى الحلم ممزوجاً بالواقع وما نتعرض له من آلام الفقد. لذا نرى في الفيلم الذي تصل مدته لساعة ونصف مشاعر شخصيات الفيلم (الأم والإبن) في صور متتابعة تخلو من أي حوارات – اعتدنا على سماعها في معظم الأفلام – إلا القليل منها.

يعود حنفي في فيلمه إلى طفولته، الغنية بآلام الوحدة والفقد، فيجسدها في كل من شخصياته الرئيسية (الأم والابن) اللذين وقعا في الحزن الشخصي، الدائم، كل منه يعيش منعزلاً عن الآخر.

في فيلم «باب الوداع» – والذي كان عرضه السينمائي الأول عام 2014 مسابقة الفيلم العربي في مهرجان القاهرة السينمائي وحصل على جائزة أحسن تصوير منحت لمصوره زكي عارف – كتب كريم حنفي في مقدمة فيلمه عبارة: «أنت يا من كنت دوما هنا، ستكون في كل مكان» ليؤكد على وحدة شخصياته وانعزلاتهم، فعندما يقرر – الإبن- أن يبدأ رحلته إلى نفسه يصارع شعوراً بالذنب تجاه أمه الحزينة، التي عاشت سجينة منزلها الخاوي، حارسة ابنها الوحيد ومودعة جمالها الآخذ في الذبول يوماً بعد يوم. الأم لا تقبل أن ترد إلى الحياة دون مقابل الهدية التي تلقتها دون مقابل، فتدخل في دوامة احلام مؤلمة تمهد لرحيل ابنها وتعلمها أن تقبل وحدتها الأبدية لتفتح له الباب ليبدأ رحلته الطويلة إلى نفسه.

«باب الوداع» قام بكتابته أيضاً المخرج كريم حنفي، ويعتبر إعادة للممثلة المصرية سلوى خطاب للسينما بعد غياب سنوات، ويشاركها البطولة أحمد مجدي وشمس لبيب.