﻿جمال ناجي: جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع تتويج لعقود من الكتابة

عمان – «القدس العربي»: اعتبر الكاتب الأردني جمال ناجي الفائز بجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع في دورتها الثامنة 2015- 2016 عن حقل الآداب والفنون، أن هذه الجائزة جاءت تتويجا لأربعة عقود من الكتابة الروائية وما تمخض عنها من روايات وقصص نشرت على مدى الأعوام الماضية. مضيفا رواية «غريب النهر» حصلت على هذه الجائزة في سياق موضوع «الشخصية العربية في الرواية» الذي اختير عنوانا لدورة هذا العام، وربما كان لتنوع الشخصيات وأدوارها في سياق أحداث القرن العشرين وما تخللها من نضالات ضد العسف العثماني ـ خصوصا بلاد الشام ـ في بداية القرن وأواسطه وضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في أواسطه ونهاياته. وأوضح ناجي الذي صدرت له مجموعة من الروايات والمجموعات القصصية: كان لتنوع الرواية ومحمولها النضالي دور في إلقاء الضوء على حقيقة الشخصية العربية وميولها التاريخية للحفاظ على هويتها، رغم ما تعرضت له من قهر وظلم… لافتاً إلى أن الرواية هي جزء من معركة الأفكار وحقائق التاريخ الذي يرسم معالم الحاضر والمستقبل، بحسب صحيفة «الرأي» المحلية.

وكان ناجي قد فاز بجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع في دورتها الثامنة 2015-2016 عن حقل الآداب والفنون في موضوع «الشخصية العربية في الرواية العربية المعاصرة» التي شاركت فيها 13 دولة عربية عبر 83 مشاركة، في حقول الجائزة الثلاثة: الأدب والفنون، العلوم، المدينة العربية.