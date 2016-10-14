﻿القضاء الهولندي يؤكد محاكمة النائب فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية

لاهاي ـ أ ف ب: اعلن القضاء الهولندي الجمعة انه سيحاكم النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز بتهمتي التمييز والتحريض على الكراهية بعدما صرح قبل عامين انه يريد «مغاربة اقل» في هولندا.

وقال القاضي هندريك ستنهوس ان «المحكمة ترفض كل الاعتراضات التي قدمها الدفاع».

والشهر الماضي، طلب الدفاع خلال جلسة استماع في المحكمة تحت حراسة مشددة اسقاط التهم ضد السياسي المثير للجدل، منددا بـ»محاكمة سياسية».

لكن القاضي اعتبر في قراره الجمعة ان محاكمة غيرت فيلدرز «لن تؤثر على حريته السياسية او حرية حزبه».

وتتمحور المحاكمة التي ستبدأ في 31 تشرين الاول/اكتوبر، حول تصريحات ادلى بها بعد الانتخابات البلدية في اذار/مارس 2014 في لاهاي. وكان فيلدرز سال انصاره ما اذا كانوا يريدون «مغاربة اكثر او اقل في مدينتكم وفي هولندا».

وردا على الحشد الذي هتف «اقل» اجاب السياسي مبتسما «سنعمل على ذلك». وبحسب محاميه، فان النائب «لم يفعل من خلال كلماته سوى تسليط الضوء على برنامج حزبه».

وكتب فيلدرز في تغريدة على «تويتر» أمس الجمعة انه يحاكم «لما يفكر فيه الملايين من الناس. هولندا اصبحت مثل تركيا (…) يتم اسكات الآراء السياسية في المحكمة».

وكان رئيس الوزراء مارك روتي قال في مقابلة تلفزيونية ان المواطنين من اصول تركية ومغربية الذين لا يقبلون معايير البلاد ومنظومة قيمها بامكانهم العودة الى بلدانهم.

وآنذاك، ادت تصريحات فيلدرز الى استقالات داخل حزبه وتقديم مواطنين ومنظمات اكثر من 6400 شكوى.

ووافق القضاة الجمعة على اربعين من الشكاوى وحددوا المطالبة بالتعويض بمبلغ 500 يورو حدا اقصى.

وفي حال ادانته، يواجه فيلدرز عقوبة اقصاها السجن عامين او دفع غرامة بقيمة عشرين الف يورو.