﻿رئيس الحرس الرئاسي الليبي وقائد القوات الأمريكية في افريقيا يبحثان التنسيق الأمني

■ القاهرة – د ب أ: أفاد مصدر لقناة ليبيا بأن رئيس الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد نجمي الناكوع ومعاونه العقيد محمد لاكري اجتمعا الخميس في أحد مقرات السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية مع قائد القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال توماس والدهاوزر.

وناقش الطرفان في الاجتماع التنسيق الأمني بينهما بالإضافة إلى تقديم الدعم لقوة الحرس الرئاسي من قبل «أفريكوم». وكان العميد الناكوع ومعاونه قد أديا زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي قبيل اجتماع تونس من أجل التنسيق ودعم الحرس الرئاسي المشكل من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

يذكر ان القوات الامريكية تقدم دعماً جوياً بدءًا من اول آب/اغسطس الماضي لقوات عملية «البنيان المرصوص» في قتالها لتطهير مدينة سرت من تنظيم داعش وجاء الدعم الامريكي بناء على طلب من المجلس الرئاسي.