﻿منظمات تونسية ترفض ربط الاتحاد الأوروبي مفاوضات ترحيل المهاجرين بنظام التأشيرة

تونس – د ب أ: أعلنت منظمات وطنية وحقوقية في تونس، في بيان مشترك، الخميس، تحفظاتها ازاء المفاوضات المقررة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية تشمل اعادة المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية داخل دول الاتحاد.

وتتضمن المفاوضات الثنائية التي بدأت الاربعاء بين تونس والاتحاد الأوروبي مناقشة مشروع اتفاق يتعلق بإعادة قبول المقيمين بصفة غير شرعية بالتوازي مع مشروع اتفاق يهدف إلى تيسير تسليم التأشيرة إلى فئات محددة.

وأعلنت 20 منظمة تونسية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، الحائز على نوبل السلام ضمن رباعي الحوار الوطني في 2015، رفضها ربط مساري التفاوض. وجاء في بيان المنظمات «نؤكد معارضتنا الشديدة لكل محاولة تهدف إلى الربط المشروط لحرية تنقل الأشخاص بالإمضاء على اتفاقية إعادة القبول».

وأضاف البيان ان «مشروع الاتفاق يمثل تعدياً صارخاً على حرية التنقل، على الرغم من تأمينها في عدد من المواثيق الدولية، وخاصة منها البيان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في مادته الثالثة عشرة».

ومع توافد مئات الآلاف من طالبي اللجوء الفارين من مناطق النزاع، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً الى تضييق الخناق حول المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية، ومن بينهم المتحدرون من دول شمال افريقيا. وتواجه دول الاتحاد حتى الآن صعوبات قانونية في ترحيل مواطني هذه الدول.

وأوضحت المنظمات، في بيانها، ان تسهيل عمليات الترحيل نحو تونس يعد تناقضاً صارخاً للدعم المعلن من قبل الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانتقال السياسي والاقتصادي للديمقراطية الناشئة.

كما اعتبرت المنظمات أن مشروع الاتفاقية لتيسير تسليم التأشيرات لا يقدم جديداً كونه موجهاً لأصحاب المهارات العليا، الذين يتمتعون بهذا الامتياز منذ فترةـ أما بالنسبة للبقية، فإن طلبات التأشيرة للإقامة قصيرة المدى فإنها غالباً ما تصطدم بعوائق وغياب الشفافية.