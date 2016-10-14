﻿تأسيس صندوق سعودي ياباني باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار

الرياض – القاهرة – وكالات: قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الأول ان مجموعة «سوفت بنك» اليابانية تعتزم تأسيس صندوق استثماري جديد بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن الصندوق الجديد الذي يحمل اسم «صندوق رؤية سوفت بنك» يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، كما يهدف لأن يكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع.

وأضافت أن المجموعة تتوقع استثمار ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة وتديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك». وذكرت الوكالة أن اسم الصندوق قد يتغير لاحقا.

ونقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قوله ان الصندوق السعودي يركز على الاستثمارات «ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد» سواء محليا أو عالميا.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات السعودي «يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030 التي تنص على بناء اقتصاد متنوع».

وكانت مجموعة «سوفت بنك» أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الصندوق بموجبها إمكانية الاستثمار في «رؤية سوفت بنك» بحيث يكون أكبر المشاركين فيه مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار بحسب الوكالة السعودية.

وقال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «سوفت بنك» انه مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورالمجموعة المصرفية اليابانية العملاقة تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح أن «الصندوق سيعمل خلال العقد المقبل «ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي». وأضاف «سنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع».

يذكر أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية قادها راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في «سوفت بنك». كما شارك في التحضيرات كل من نزار البسام، المصرفي السابق في «دويتشه بنك»، ودالينش أريبورنو، الشريك السابق في «غولدمان ساكس»، وكذلك فريق مختص من خبراء ومختصين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية في 1971، بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة.

وتوسّع دور الصندوق مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.

وساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة. وحدث تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الذي يرأسه محمد بن سلما، وذلك في مارس/آذار 2015. ومع مرور الزمن ارتفعت الأصول الواقعة في إطار مسؤولية الصندوق من 5.3 مليار دولار إلى 160 مليار دولار.