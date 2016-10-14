﻿عائلة الوزير السابق رياض الحسن تناشد الرئيس عباس السماح بنقل عمر البرغوثي إلى المستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد في المعدة وآلام في الصدر

رام الله – «القدس العربي»: ناشدت عائلة الوزير السابق رياض الحسن الرئيس الفلسطنيني محمود عباس السماح لنقله إلى المستشفى بسبب وضعه الصحي المتردي. وقالت العائلة، في بيان وصل إلى «القدس العربي» موقع باسم أفراد العائلة، «لقد وردنا أن ابننا المعتقل في سجون السلطة الفلسطينية منذ أكثر من خمسة عشر يوما دون محاكمة في وضع صحي سيء حيث يعاني من نزيف حاد في المعدة وآلام مبرحة في الصدر كما أبلغنا محاميه .

وقالت إنه ونظرا لخطورة الوضع الصحي لرياض الحسن أصدر النائب العام في رام الله قرارين يطلب فيهما قانونياً بضرورة نقله إلى المجمع الطبي لرام الله لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ حياته فوراً، إلا أن السلطات الأمنية تجاهلت هذين القرارين ولم تكترث لا بقرار النائب العام ولا بالوضع الصحي لرياض الذي يزداد سوءاً.

وطالبت عائلة الحسن بضرورة التدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياته وتقديم العلاج الفوري له. وقال «لا نطالب بأكثر من تطبيق القانون فالرعاية الصحية للسجين حق نصت عليه جميع القوانين والأعراف الدولية تلك القوانين التي دأب شعبنا على مطالبة الاحتلال بتطبيقها على معتقلينا في سجونه». وحملت السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية لأي مضاعفات صحية قد توثر على حياته نتيجة لرفض السلطات التي تعتقله السماح له بالعلاج.

وفي سياق آخر قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال جددت أمر الاعتقال الإداري لشهرين آخرين بحقّ الأسير عمر البرغوثي (63 عاما) من بلدة كوبر قضاء رام الله وذلك في اليوم ذاته الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه علماً بأنه التجديد الخامس الذي يصدر ضده منذ تاريخ اعتقاله في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.

وبين النادي في بيان وصل لـ «القدس العربي» أنه وفي كل المرات السابقة التي تم فيها إصدار أمر اعتقال إداري بحقه استنفدت هيئة الدفاع جميع المراحل القانونية في محاكم الاحتلال من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف وفي العليا إلا أنها وفي كل المرات السابقة أصدرت المحاكم قرارات تقضي بإبقاء اعتقاله وذلك بعد ادعاءات نيابة الاحتلال بوجود «ملف سري» يتضمن «بنودا تشكل خطرا على أمن الدولة».

يذكر أن الأسير البرغوثي يعتبر من أبرز الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال فقد تعرض للاعتقال الإداري عشرات المرات ليصبح مجموع سنوات اعتقاله 26 عاماً منها 12 عاماً قضاها في الاعتقال الإداري.

وفي سياق متصل قال نادي الأسير إنه وبعد مداولات بين هيئة الدفاع ونيابة الاحتلال أصدرت المحكمة العليا قراراً جوهرياً بحق الأسير أحمد سامي غنيم بحيث يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير. وأعلن أن الأسير ضياء زكريا الفالوجي من غزة دخل عامه الخامس والعشرين في سجون الاحتلال، فيما دخل الأسير محمود عثمان جبارين من الأراضي المحتلة عام 1948 في تاريخ الثامن من تشرين الأول / أكتوبر الجاري عامه 29 في سجون الاحتلال.

ويعتبر الأسيران الفالوجي وجبارين من الأسرى القدامى الذين سبق اعتقالهم توقيع اتفاقية أوسلو وهما اثنان من أصل 29 أسيراً رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم عام 2014 ضمن مسار التفاوض.