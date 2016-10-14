﻿تونس تتوقع تضاعف القروض الأجنبية لتغطية عجز ميزانية العام المقبل

تونس – وكالات: أظهرت مسودة الموازنة التونسية لعام 2017، التي نشرتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، أن تونس تستسعى إلى الحصول على قروض أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار في العام المقبل، أي نحو مثلي احتياجاتها التمويلية الخارجية لهذا العام، للمساعدة في تغطية عجز موازنة 2017 المتوقع أن يصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الموازنة تتوقع قروضا أجنبية بواقع 1.45 مليار دولار في 2016. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال انه يريد تطبيق إصلاحات، من بينها زيادة الضرائب، وخفض الدعم، وتجميد زيادات أجور القطاع العام، بهدف تعزيز إيرادات الموازنة والسيطرة على العجز. ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من النقابات بعض ما يعتبرونها إجراءت تقشفية ستؤثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين. ووافقت الحكومة أمس الجمعة على موازنة 2017 تتضمن إنفاقا حجمه 32.7 مليار دينار تونسي (14.8 مليار دولار) بزيادة 12 في المئة حسبما ذكرت الوكالة التونسية. وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تتوقع نمو إيرادات الموازنة بنسبة 15.7 في المئة لتصل إلى 21.8 مليار دينار، مقارنة مع 18.8 مليار متوقعة لعام 2016.

وأضافت أن الميزانية تتوقع نموا اقتصاديا في 2017 بنسبة 2.3 في المئة، مقابل توقعات بنمو نسبته 1.5 في المئة هذا العام، في حين من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع نسبته 6.5 في المئة هذا العام. وتفترض الميزانية سعرا متوسطا لبرميل النفط لكامل العام قدره 50 دولارا للبرميل، وسعر صرف 2.25 دينا مقابل الدولار، وزيادة بنسبة 2.4 في المئة في كتلة الأجور. ويتوقع ان تتم مناقشة مشروع قانون الميزانية في البرلمان قبل تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار في نهاية الشهر المقبل في تونس بهدف المساعدة في انعاش اقتصاد البلد العليل. من جهة ثانية ستبدأ الحكومة التونسية مطلع الأسبوع المقبل حملة تسويق للمؤتمر الدولي للاستثمار المقرر يومي 29 و30 تشرين ثاني/نوفمبر.

ويبدأ وزير الاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، جولة أوروبية في مدن باريس وبروكسل ولندن وفرانكفورت، ومن ثم ستبدأ الحكومة في وقت لاحق حملة ثانية في المنطقة العربية والآسيوية. وتأمل تونس استقطاب أكثر ما يمكن من استثمارات عبر شريكها الاقتصادي الأول الاتحاد الأوروبي. كان البرلمان الأوروبي أعلن في أيلول/سبتمبر من أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ «خطة مارشال حقيقية»لدعم اقتصادها. كما دعا إلى تحويل ديون تونس إلى استثمارات ومشاريع تشمل البنية التحتية في المناطق الداخلية الفقيرة للحد من الفوارق الجهوية. ويتوقع أن يستقطب المؤتمر الدولي للاستثمار نحو 1500 من الزائرين، من بينهم ممثلون عن الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية الدولية وشركات أجنبية ومستثمرون. وأمس قال مراد الفرادي، المندوب العام للمؤتمر الدولي، في حديثه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في تونس «نعمل على منح دفعة لصورة تونس كمنصة للاستثمارات». وأوضح ان من بين المشاريع المهمة التي ستعرض للاستثمار أثناء المؤتمر مشاريع محددة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والصحة.