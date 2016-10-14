﻿مكتب ممتلكات التاج في تايلاند يدير ثروة تقارب الستين مليار دولار

بانكوك – أ ف ب: العائلة الملكية في تايلاند واحدة من الاغنى في العالم، بفضل العقارات الملكية ولكن خصوصا بفضل ذراعها المالية «مكتب ممتلكات التاج».

وسيمتلك العاهل الجديد، بعد وفاة الملك بوميبول أمس الأول، واحدة من اقوى المجموعات في البلاد تقدر قيمتها بسدس اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

ولدى الحديث عن الثروة الملكية لا بد من التطرق إلى «مكتب ممتلكات التاج» التي يديرها.

وقد أُنشئ هذا المكتب في 1936 بعيد الغاء الحكم الملكي المطلق، وكان تشرف عليه اولا الحكومة المدنية. لكن في عام 1948، تغير وضعه واصحب كيانا قانونيا مستقلا.

وانتقل حينذاك، اي بعيد اعتلاء الملك بوميبول العرش، إلى سيطرة الأسرة الملكية.

والمؤسسات التابعة «لمكتب ممتلكات التاج» معفاة من ضريبة الدخل وضريبة الشركات. ويتمثل التدخل الوحيد من قبل الحكومة فيه بمقعد واحد يشغله وزير المالية في مجلس إدارة المكتب. «مكتب ممتلكات التاج» ليس ملزما نشر أي أرقام. لكن دراسة أجريت في 2014 من قبل الأستاذ الجامعي التايلاندي بروفانت اويانونت وتستند إلى الحصص التي تملكها هذه الهيئة في عدد من الشركات الكبرى وعقاراتها، تشير إلى ان قيمة مجموع ما يملكه المكتب يبلغ 59,4 مليار دولار.. اي سدس إجمالي الناتج الداخلي السنوي للبلاد.

ويملك «مكتب ممتلكات التاج» حصصا في قطاعات الأشغال العامة والمصارف والكيمياء والتأمين والعقارات. وأبرز مساهماته موظفة في شركة «سيام سيمنت غروب» (32 في المئة) ومصرف «سيام كومرشال بنك» (23 في المئة).

كما يمتلك ثلث اراضي بانكوك، وخصوصا في الوسط التاريخي والحي الصيني وعلى طول المحاور الرئيسية للطرق.

وتراوح عائدات المكتب المعفاة من الضرائب حول 300 مليون دولار سنويا حسب الموقع الالكتروني للهيئة.

وبين ما يملكه من عقارات، هناك 33 في المئة مؤجرة لمقرات حكومية و7 في المئة لشركات تجارية و58 في المئة لملاك صغار.

ويضم المكتب اليوم 1200 موظف، وهي زيادة كبيرة عما كانت عليه في 1998 عندما كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز 735.

بعد الحرب العالمية الثانية، ركز «مكتب ممتلكات التاج» على نمو قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك السياحة.

وقد اضرت به بشكل كبير الأزمة الاقتصادية الآسيوية في 1997 واعيدت هيكلته خصوصا بفضل تقديم قروض بفوائد مخفضة.

حسب القانون، يمكن للملك ان يتصرف بعائدات المكتب ويعين مديرا له.

وتستخدم الاموال لنفقات العائلة الملكية، ولتمويل ظهور الملك في الأماكن العامة ولصيانة القصور. وكل النفقات تحتاج إلى توقيع الملك والملك فقط (لا يملك اي وصي صلاحية التوقيع). لكن الوضع لا يتسم بالشفافية. قال المدير العام للمكتب في 2011 في سيرة رسمية للملك لتبرير غياب الشفافية ان «الجهل يولد الشك. لكن الفضول المفرط يمكنه على ما اعتقد، ضرب علاقة جيدة ومبنية على الثقة». يضاف إلى كل ذلك انه يتم اقتطاع مبلغ من ميزانية الدولة كل سنة للملك وعائلته.