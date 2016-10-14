﻿تخفيف جديد للعقوبات الأمريكية على كوبا

واشنطن – أ ف ب: اعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة تخفيفا جديدا لعقوباتها على كوبا بهدف تسهيل التبادل في الأبحاث الطبية والسماح للزوار الأمريكيين بشراء السيجار ومشروب الروم الكوبي ونقلها من الجزيرة الشيوعية.

وهذه المرحلة الجديدة في التقارب بين العدوين السابقين إبان الحرب الباردة «يمكن ان تفتح فرصا أكبر للكوبيين والأمريكيين» كما اعلن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو. لكن الحظر الاقتصادي والمالي الذي فرض عام 1962، والذي لا يمكن رفعه إلا بقرار من الكونغرس في واشنطن، لا يزال قائما.

واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان منفصل «ان تحديات لا تزال قائمة وخلافات فعلية بين حكومتينا مستمرة حول مسائل الديموقراطية وحقوق الانسان، لكنني اعتقد ان التزامنا هو افضل وسيلة لمواجهة هذه الخلافات واحراز تقدم».

وبموجب الأجراءات الجديدة التي اعلنتها الخزانة سيتمكن الأمريكيون من اجراء ابحاث طبية مشتركة مع كوبيين لغايات علمية او تجارية، وفتح حسابات مصرفية في الجزيرة في اطار هذه الانشطة.

واضاف البيان ان هذه الاجراءات تتيح ايضا حصول أدوية مصنعة في كوبا على إذن من إدارة الأغذية والادوية (إف.دي.أيه) لبيعها في السوق الأمريكية.

وسترفع وزارة الخزانة ايضا القيود عن قيمة بضائع لا سيما السيكار ومشروب الروم وسيمكن للأشخاص الذين يزورون الجزيرة ان يحملوها من الجزيرة الشيوعية لغايات الاستخدام الشخصي وليس التجارة.

وسيتمكن الأمركيون من الآن وصاعدا من نقل بضائع كوبية يتم شراؤها من دولة اخرى إلى الولايات المتحدة وبدون قيود على قيمتها أضا كما أكد البيان.

ووسعت وزارة الخزانة ايضا نطاق منح كوبيين إعانات وهبات لتمويل الأبحاث العلمية او «أنشطة دينية». وأضاف البيان انه سيسمح أخيرا بتقديم خدمات للكوبيين من أجل تطوير وإصلاح وتحسين البنى التحتية «التي تفيد السكان بشكل مباشر».

وكان التقارب التاريخي بين البلدين بدأ في كانون الاول/ديسمبر 2014 حين اعلن اوباما ونظيره الكوبي راوول كاسترو اعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وزار اوباما في اذار/مارس الماضي الجزيرة الشيوعية ليصبح اول رئيس أمريكي يزور كوبا منذ الثورة في 1959.