﻿حزب تونسي يطالب باعتبار ذكرى اندلاع «ثورة 17 ديسمبر» عيدا وطنيا

تونس ـ من رشيد الجراي هدد حزب «تيار المحبة» التونسي المعارض (وسط)، الخميس، بالخروج في مظاهرات في أنحاء البلاد إذا لم تستجب الحكومة لمطلبه باعتماد يوم 17 كانون الأول / ديسمبر من كل عام «عيداً وطنياً»؛ إحياء لذكرى اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وقال الأمين العام للحزب، «سعيد الخرشوفي»، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة تونس، إن حزبه يسعى للحصول على توقيع 30 عضواً في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون ينص على «اعتماد تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام عيداً وطنياً». ودعا «الخرشوفي»، الذي يملك حزبه مقعدين من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 217 مقعداً، جميع النواب إلى تبني المقترح.

وهدد بخروج أنصار حزبه بمظاهرات سلمية في ولايات البلاد كافة إذا لم تستجب السلطات لهذا المطلب. وقال إن «هذا التاريخ يمثل حدثاً عظيماً لدى كل التونسيين وخاصة سكان محافظة سيدي بوزيد (وسط) التي بدأت منها الثورة؛ لذلك يجب أن يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر وعيداً وطنياً يقام كل عام».

وفي 17 كانون الأول / ديسمبر2010 اندلعت شرارة الثورة الأولى في تونس من محافظة «سيدي بوزيد» وسط البلاد، قبل أن تتوسع رقعة الاحتجاجات في كامل البلاد، لتسقط النظام في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، بهروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى الخارج. ويعد يوم 14 كانون الثاني/ يناير من كل عام «عيدا وطنيا» في تونس تقام فيه التظاهرات، ويخرج التونسيون إلى شارع «الحبيب بورقيبة» وسط العاصمة لاستحضار ذكرى الثورة. «الأناضول»