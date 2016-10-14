﻿محمد بركة: معركة فلسطينيي الداخل من أجل البقاء لم تنته والترحيل لم يغادر أحلام الصهيونية

الناصرة – «القدس العربي»: قال رئيس «المتابعة العربية العليا» داخل أراضي 48 محمد بركة بمناسبة عام على استلامه رئاستها، إنه بدأ من تحت الصفر وهو يحتاج لعامين حتى تصبح لجنة المتابعة مؤسسة. جاء ذلك في لقاء في القدس المحتلة مع مثقفين مشاركين ومشاركات في مشروع «موطن» لنقد السياسة العربية في إسرائيل برعاية مركز «إنجاز». واستذكر مساهمة سابقه الراحل إبراهيم نمر حسين بإدارة التعددية بذكائه الفطري ومساهمة شوقي خطيب ببناء مقر ونظام داخلي لها ومحمد زيدان بمواجهته أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2010 . وتابع «مع استلامي رئاسة المتابعة بدأت من تحت الصفر وكنت أعرف أي سرير أدخل وأي أشواك وإخفاقات تعترضني.. أحتاج لعامين حتى أقول إننا نملك مؤسسة اسمها المتابعة».

وأضاف أن المتابعة منذ عام قطعت شوطا مهما في مفهوم نظام عمل المؤسسات ونشاط هيئاتها والتخطيط للمستقبل. وردا على سؤال حول ما إذا كانت «المتابعة العليا» قيادة وطنية موحدة أم خيمة جامعة للتنسيق، أشار الى وجود مساحات كبيرة من الاختلافات بين مركباتها. وتابع «ألمس تعاونا نزيها من قبل كل الأحزاب العربية. الاحتجاج السياسي صحيح لكن لا يجوز أن يكون سلوكنا.. سلوك استدرار الشفقة والصراخ. علينا أن نبني ما يقود للأمام. وإذا أردنا للمتابعة أن تكون جامعة فعليها أن تتسع لكل مركباتها المختلفة». وتابع «أهمية المتابعة تكمن في أنها خيمة أو طاولة مشتركة وهذا مهم ولا أريد تحميلها ما يكسرها. نريدها لجنة منتخبين لا لجنة منتخبة لأسباب كثيرة سياسية واقتصادية وتقنية».

وشدد بركة على أن معركة البقاء لم تحسم، لافتا إلى أنه أخطأ حينما قال مرة غداة يوم الأرض الأول إن المعركة على البقاء قد حسمت، موضحا أن الصهيونية لم تسترح وحربها على البقاء السياسي على الأقل مستمرة. ودلل على مقولته بالتذكير بوثيقة كينغ وتقرير لجنة لبيد اللتين صدرتا عن إسرائيل قبل سنوات والمخفي أعظم. وتابع بركة «مخطط الترانسفير بمفهومه الحزبي والسياسي لم يغادر أحلام الصهيونية بعد».

زرع الفتنة

واعتبر أن استشراء العنف ونشر السلاح بهذه الفوضى، قرار دولة اتخذ بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2000 بهدف زرع الفتنة وللإسقاط السياسي والابتزاز. وأضاف «يتعرض المجتمع العربي في إسرائيل لاختراقات كثيرة منها فرية «ماذا عمل لنا النواب العرب» التي أطلقها النائب الليكودي الراحل غدعون عزرا عام 2002. هم يريدون استدراجنا للانشغال بالأمور الحياتية فقط». وحول مراكز الشرطة بالبلدات العربية، أوضح أن مفتشة الشرطة قالت في لقاء تم قبل عشرة أيام إن عليها العمل الحقيقي لكبح الجريمة. وتساءل: وهل تنتظر منا موافقة على معالجتها هذه الظاهرة وفق القانون. وقال إنه ينتظر أفعالا على الأرض تظهر جدية الشرطة بعملها.

اتحادات طلابية

ويعتبر بركة أن سلاح الإضراب العام قد تم تسفيهه حتى بات سلاح العاجز. وفي معرض الحديث عن مبادرات مستقبلية أشار لمؤتمر القدرات البشرية في مايو/ أيار المقبل. وقال إنه مشروع استراتيجي لمسح القدرات الأكاديمية العربية. كما توقف عند الاهتمام بإنشاء اتحادات طلابية وشبابية مطالبا بإنشاء المزيد من اللجان الشعبية بكل بلدة عربية لتكون لجنة متابعة محلية. وأضاف «حتى الآن هناك 25 لجنة شعبية عربية وهناك مخطط لبناء 15 أخرى تعمل إلى جانب الأحزاب وتشكل قناة حوار مع الجمهور الواسع. وأشار إلى الرغبة في مواصلة مبادرة تدويل قضايا المواطنين العرب في العالم لتشكيل لجنة جديدة لمتابعة موضوع الأرض والمأوى كـ «تطور نوعي» يكمل دور لجنة الدفاع عن الأرض التاريخية، داعيا للتعاون الاقتصادي بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر. وبجانبها سيتم تشكيل لجنة في التابعة للتعبئة والإعلام وزيادة الاتصال مع الجمهور.

تمويل من رام الله وغيرها

وردا على سؤال حول تمويل خارجي للمتابعة ونفقاتها من رام الله وغيرها اكتفى بالقول «حتى الآن نعمل تطوعا ومركبات المتابعة لا تقوم كلها بتقديم المستحقات المالية ويبدو أن هوية رئيس المتابعة لا تعجبها. لن أسمح لنفسي ولا للمتابعة أن تواصل الخداع مع الناس فإذا لم تلتزم مركبات المتابعة بتسديد مستحقاتها المالية سأقول للجمهور كل شيء».

وردا على سؤال قال إن المتابعة تريد التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وإنه يعي أهميتها مثلما يعي خطورة استبدال الأحزاب بالجمعيات أو العكس. كما عقب على سؤال آخر أن المتابعة تتعاون مع المشتركة، نافيا وجود توترات معها أو مع رئيسها أيمن عودة وقال إن المشتركة جزء من المتابعة والتعاون معها كبير ولا حاجة للبحث عن اللعب بالمناطق الحرام «.

خطة مفقودة

ووجهت أسئلة كثيرة من المشاركين والمشاركات حول عدم وجود خطة حقيقية للمجتمع العربي بقيادة المتابعة لمواجهة العنف ومواجهة الشرطة بها، وعزوف الشباب عن السياسة، والمرأة والثقة مع الجمهور وتصريحات رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب. وعن المشاركات الشعبية الضعيفة بفعاليات المتابعة، يفسر بركة ذلك بالقول إن الجمهور يتفاعل مع فعاليات الحزب الذي يؤيده أكثر مما مع المتابعة لأنهم يتماثلون مع ما هو قريب منهم من تيارات كالتيار الشيوعي أو القومي أو الإسلامي الخ. وخلص للقول «نعم للنقد ومد اليد بالمقترحات والأفكار ونحن نحتاج لتضافر الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية لتعزيز قوة المتابعة ومناعتها».