﻿جهات حكومية ودولية توزع مبالغ مالية لإعادة إعمار المنازل المدمرة في غزة

غزة – «القدس العربي»: أعلنت جهات حكومية ودولية عدة عن تقديم مبالغ مالية جديدة، لعدد من أصحاب المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، من أجل إعادة إعمارها من جديد.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنها تنوي توزيع ما يزيد عن 1.6 مليون دولار لأعمال الإعمار. وذكرت أن من بين المبلغ أكثر من 880 ألف دولار، ستخصص لأعمال إصلاح المساكن المدمرة كليا، فيما سيخصص حوالي 720 ألف دولار، للمنازل المدمرة بشكل بالغ.

وقالت في بيان لها إن الأموال ستصل إلى ما مجموعه 205 عوائل لاجئة من مختلف أنحاء قطاع غزة، وستتمكن العائلات من الحصول على تلك المساعدة عبر البنوك المحلية خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت «الأونروا» أن «الإيواء الطارئ «بما يشمل من دعم لإصلاح المساكن وإعادة البناء وحلول الإيواء المؤقتة يعد «أولوية قصوى» لديها، مؤكدة التزامها بدعم العائلات المتضررة، رغم أن ذلك يتطلب تمويلا جديدا لمواصلة العمل ببرنامج المساعدات النقدية للإيواء.

وكان الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، قد أعلن عن صرف الدفعة المالية الثانية للمستفيدين من المنحة الكويتية «القائمة الأولى» البالغ عددهم 305، السبت المقبل.

وقال إن ذلك جاء بتوجيهات وتعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد الله. وأضاف «أن الأموال الخاصة بالمنحة الكويتية وصلت وموجودة الآن في بنك فلسطين، وسيتم توزيع الأموال المخصصة للمستفيدين منها والمتضررين من الحرب الأخيرة». وأكد أنه سيكون لها الأثر الملموس على عملية إعادة الإعمار.

وشكر الوزير الفلسطيني الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني ووقوفهم بجانب القضية الفلسطينية، متمنيا أن تتواصل جهود الدعم والمساندة للفلسطينيين.

وتواجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة تحديات كبيرة، أبرزها عدم التزام المانحين بما عليها من أموال أقرت في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على مواد البناء.

وتعهدت الدول المانحة في مؤتمر القاهرة لإعمار قطاع غزة بدفع 5.4 مليار دولار، جزء كبير مخصص منها لعمليات الإعمار، غير أن الكثير من هذه الدول لم تلتزم بما عليها من تعهدات.

وتسببت الحروب الإسرائيلية الثلاثة المتلاحقة على قطاع غزة خلال السنوات الماضية، وخاصة الأخيرة منها التي شنتها إسرائيل صيف عام 2014، في إلحاق الدمار بالمباني وبأكثر من 14 ألف منزل بشكل كامل، وأكثر من 90 ألف بشكل جزئي.

وتقول «الأونروا» إنها تواجه «طلبا متزايدا» على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. وتؤكد أن موازنتها تعاني من «عجز كبير» يتوقع أن يصل في عام 2016 إلى 96.5 مليون دولار.

ودعت الدول الأعضاء كافة إلى العمل بـ «شكل جماعي» وبذل الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل.

وأول من أمس أعرب مبعوث الأمين العام نيكولاي ميلادينوف عن «قلقه البالغ» جراء ما يحدث في غزة من تأخر للإعمار، واستمرار للحصار الإسرائيلي المفــروض منذ عشر سنوات. وقال «بعد النجاح المبدئي في عملية الإعمار، نلاحظ هذا التباطؤ الذي حدث»، وكان يشير بذلك إلى إنجاز قسم مهم من عملية إعمار المنازل التي شهدتها مناطق قطاع غزة، بعد وقت من مؤتمر الإعمار، وما تلاه من ركود في العملية جراء الحصار وتأخر وصول أموال المانحين.

وأشار ميلادينوف إلى أن تبريرات تأخير عملية الإعمار «غير مقنعة»، مشيرا إلى أن كميات مواد البناء التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة لا تكفي احتياجات السكان من أجل إعادة بناء منازلهم.

وأكد آخر تقرير صدر عن البنك الدولي، أن الوضع في غزة صعب، جراء الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وأن مساعدات المانحين لا تزال ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. وحث البنك الدولي في تقريره المالي الجهات المانحة لـ «الوفاء بارتباطاتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات».

وحسب التقرير فإن أكثر من 70 ألف شخص يعــانون من «التــشرد الداخلي» لفترة طويلة، مؤكدا أن الوضـع في غزة «مصدر لــقلق بالـــغ».