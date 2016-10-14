﻿مقتل 13جنديا في تجدد الاشتباكات بين القوات الليبية وتنظيم الدولة الإسلامية في سرت

طرابلس ـ من جبور دوكن: قُتل 13 جنديا من القوات الحكومية الليبية، أمس الجمعة، إثر تجدد الاشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في حي «الجيزة البحرية»، آخر معاقل التنظيم في مدينة سرت، شمال وسط البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» العسكرية في تصريح نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، بأن اشتباكات اندلعت بين عناصر «داعش» وقوات حكومة التوافق الليبية بعدما تقدمت الأخيرة، صباح أمس، على ثلاثة محاور باتجاه منطقتي «الجيزة البحرية» و«المنارة» في مدينة سرت. وذكر المركز أن القوات الحكومية قامت بعمليات تمشيط في المناطق التي تقدمت بها، وعثرت على مقر لـ»داعش» في حي «المنارة» يوجد فيه أجهزة كمبيوتر وأربع طائرات مراقبة صغيرة. من جانبه، قال أكرم أقليون، المتحدث باسم مستشفى مصراته المركزي إن عدد قتلى اشتباكات أمس ، في سرت وصل إلى 13 قتيلاً وأكثر من 18 جريحاً بينهم ثلاثة حالات حرجة.

وأطلقت قوات تابعة للمجلس الرئاسي في ليبيا مايو/أيار الماضي، عملية سميت «البنيان المرصوص» بهدف إنهاء سيطرة التنظيم على سرت، عبر ثلاثة محاور هي: (أجدابيا ـ سرت)، (الجفرة ـ سرت) و(مصراتة ـ سرت)، وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في مساحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.

ومع حلول أوائل أيلول/ سبتمبر المنصرم، تمكنت القوات الحكومية من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت، وتركت تنظيم «داعش» محاصراً في حي «الجيزة البحرية». (الاناضول)