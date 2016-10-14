﻿المغرب يواجه تحدياً في عودته إلى الاتحاد الإفريقي يتمثل بنوعية الخريطة السياسية التي سيقدمها

مدريد – «القدس العربي»: قال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إن المغرب مطالب بتوضيح خريطته السياسية وخاصة وضع الصحراء الغربية إذا أراد الانضمام مجدداً الى الاتحاد الإفريقي، ويعتبر هذا الموضوع أكبر تحدٍ يواجه المغرب بعد قرار العودة إلى هذا التجمع القاري.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن نية بلاده العودة الى الاتحاد الإفريقي خلال الصيف الماضي، وذلك بعد مغادرة هذا التجمع منذ أكثر من ثلاثة عقود احتجاجاً على قبول الاتحاد عضوية البوليسياريو كدولة وهي «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». وكان الاتحاد يسمى وقتها منظمة الوحدة الإفريقية قبل تغيير الاسم بداية العقد الماضي. ولاحقاً، تقدم المغرب بطلب رسمي الى مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث ستتم دراسة الطلب خلال القمة المقبلة المرتقبة بداية 2017. وهناك دول ترحب بعودة المغرب لأنها تعتبره دولة رئيسية في احتمال صنع القرار الافريقي بسبب علاقاته مع الغرب وأساساً مع الاتحاد الأوروبي، ومن هذه الدول الغابون والسينغال وكوت ديفوار، وهي دول فرنكوفونية. وفي المقابل، هناك دول ترحب بنوع من التحفظ ومنها الجزائر وجنوب إفريقيا، وتشترط بعض الشروط وهي الاعتراف بكل الدول الأعضاء بما فيها الدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو.

وعلاقة بهذا الموضوع، فأكبر تحدٍ يواجه المغرب هو نوعية الخريطة السياسية التي سيقدمها الى الاتحاد الإفريقي. وعملياً، سيقدم المغرب الخريطة السياسة التي تضم الصحراء الغربية ويعتبرها جزءاً من أراضيه. وفي هذا الصدد، يؤكد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في تصريحات للصحافة الإسبانية نشرتها جريدة بوبليكو منتصف هذا الأسبوع أن هذه النقطة حاسمة وتشكل حرجاً للمغرب، مضيفاً أي خريطة سيقدمها هل تلك التي تضم الصحراء أم بدونها؟ وهذه هي النقطة التي ستخلق توتراً بين المغرب وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويشترط الأخير قبول الدول الأعضاء بالحدود المتوارثة عن الاستعمار، كما أن نزاع الصحراء يوجد بين أيدي الأمم المتحدة ويدخل ضمن تصفية الاستعمار. ويوجد المغرب أمام خيارين، التأكيد على الخريطة السياسية التي يؤمن بها وهي اعتبار الصحراء الغربية ضمن أراضيه، ووقتها قد يخلق انقساماً وسط الأعضاء قد يؤدي الى رفض عودته الى الاتحاد الإفريقي. وقد يتبنى الاتحاد الإفريقي حلاً وسطاً يتجلى في اعتبار الصحراء الغربية منطقة نزاع يجب إيجاد حل لها.ويبقى التساؤل هل يقبل المغرب بحل الوسط هذا خاصة بعدما قرر الجلوس مع جبهة البوليساريو في منتدى ومحفل دولي واحد، علماً أنه كان يرفض هذا لمدة عقود طويلة.