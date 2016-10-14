﻿مصر: مؤتمر الإفتاء العالمي أول محاولة لربط هيئات الإفتاء والأقليات المسلمة في الخارج

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس، «أن المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية يوم الأثنين المقبل تحت عنوان «التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة» يمثل أول محاولة جادة تربط بين الهيئات الإفتائية والجاليات المسلمة في الخارج فيما يتعلق بأمور الإفتاء وتوضيح صحيح الدين وتنقية الفتوى مما لحق بها جراء ما يعرف بظاهرة «فوضى الفتاوى».

وقالت الدار في بيان لها، «إن هذا المؤتمر يمثل خط الوصل المؤسسي الأول بين الأقليات المسلمة في الخارج والهيئات الإفتائية في الدول الإسلامية، وذلك بعد أن سيطرت بعض التيارات المنتمية إلى «الإسلام السياسي» على منصات الخطاب الديني في الخارج، والتي نشرت عددا من الفتاوى والأطر المتشددة ساهمت بشكل كبير في تشويه الخطاب الديني ووصم الإسلام بالعنف والتطرف وإلحاق الأذى والضرر بالمسلمين وغير المسلمين في الخارج».

وشددت الدار في بيانها على «أن ظاهرة المقاتلين الأجانب في الدول العربية والإسلامية تعد أبرز نتائج هذه الفوضى، وهي الظاهرة التي فرضت نفسها بقوة على دوائر صنع القرار وأمام الهيئات والمنظمات الدولية، لما أحدثته تلك الظاهرة من زيادة هائلة في أعمال العنف والتطرف الديني».

وحذرالبيان من «أن ظاهرة «الذئاب المنفردة» في الدول والحكومات غير الإسلامية، والتي نفذت العديد من الأعمال الإرهابية ضد مصالح الدول التي يعيشون فيها وبعض من قام بتلك الأعمال يحمل جنسية الدولة المستهدفة ويتمتع بجميع حقوق المواطنة فيها إلا أنهم تأثروا بعدد من الفتاوى والآراء المتطرفة التي نشرت على أيدي تيارات العنف والإسلام السياسي في الخارج فتأثر بها بعض المسلمين وخاصة حديثي العهد بالإسلام الذين وقعوا ضحية في أيدي هؤلاء فتشربوا منهم المناهج المتطرفة والأقوال الشاذة باعتبارها من صحيح الدين وأسسه، فسعوا في الأرض خرابا، ظنا منهم أن تلك الأعمال جهاد في سبيل الله وتضحية من أجل رفعة الإسلام ورفع الظلم عن المسلمين، إلا أنها إفساد في الأرض وقتل للأنفس التي حرم الله وخيانة لله ورسوله».

كما يسعى المؤتمر العالمي للإفتاء إلى التصدي لتلك التيارات وما يصدر عنها من فتاوى وأقاويل ضالة وهدامة، وليكون أول هيئة إفتائية تربط بين الأقليات الإسلامية في الخارج وبين الهيئات الإفتائية الوسطية والمعتدلة في الدول الإسلامية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لتأهيل أئمة مساجد الأقليات المسلمة ليتصدوا للفتوى عبر أطر دينية صحيحة ومناهج إسلامية معتدلة ليقوم المسلمون في الخارج بدورها الوطني في بلدانهم ودروهم الحصاري في الربط بين العالم لإسلامي والغربي وإثراء الحضارة الغربية بالقيم والتعاليم الإسلامية البناءة.