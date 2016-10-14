﻿صحف عراقية: المنافقون وذكرى استشهاد الحسين… وتأثير الفساد على القضاء المسيس وفهم خاطئ للسيادة وكيف نتعامل مع الديمقراطية

بغداد ـ «القدس العربي»: احتلت ذكرى استشهاد الإمام الحسين الاهتمام الاكبر في صحف العراق اضافة إلى مواضيع مثل نفوذ الفساد على القضاء والسيادة في العلاقة مع دول الجوار وعدم فهم الديمقراطية.

شعائر لا علاقة لها بالحسين

ونشرت صحيفة الزمان المستقلة، مقالا لعبد الهادي البابي، أشار فيه إلى «إن الذي يقرأ ويتابع الكتب والمقالات التي تعرضت لنقد وإصلاح الشعائر الحسينية التي نشرتها بعض المجلات والصحف العراقية، سيجد (بدون عناء) لوناً صارخاً من ألوان المجاملة العجيبة الغريبة!! تلك المجاملة التي لا نستطيع أن نصنفها حتى في خانة (التقية) التي هي من عقائدنا وآدابنا مع من نكره ومع من نحب على حدٍ سواء!!

لقد حاول القلة من الكتاب والصحافيين التعرض لهذه القضية الحساسة، والتي ترتبط بعادات الناس وموروثاتهم الإجتماعية التي ورثوها عن الآباء والأجداد، حيث يقومون بها بدافع الولاء العاطفي (لآل البيت عليهم السلام) والتي ترتكز على أحاديث ضعيفة حتى صارت عقيدة دينية لديهم، إلا أن الكثير من هؤلاء الكتاب والصحافيين قد شحنوا بحوثهم وكتبهم بالعناوين (الضبابية) وينتقون الكلمات (العائمة) التي تحتمل أكثر من معنى، وبعضهم تخونه الشجاعة التي أبداها في مقدمته فيتحول إلى (ناقد لكل ناقد) !، وبعضها لا أجد في مضمونها إلاَّ اللف والدوران والخشية من قول الحقيقة الصادقة، وأجد ربما في البعض الآخر هروباً سريعاً من هدف المقال و البحث إلى [المجاملات والتقيات] التي لا تخدم ديناً ولا تصلح مجتمعاً !!

لقد أراد أئمة أهل البيت عليهم السلام لقضية الحسين عليه السلام أن تستمر وتتواصل في مدى الزمن لتكون الشجرة النبوية التي تؤتي أكلها في قضايا الإنسان المصيرية، وقد أدخل الناس في عاشوراء كثيراً من العادات، وساهم تقادم الزمن في تجميد بعض عناصرهذه القضية الكبرى، فغدت في بعض المراحل طقوساً جامدة لا تحرك الوجدان، ولا تثير الهمم أمام الظلم والباطل، وأصبحت في بعض مواقعها مناسبة لجلد الذات لا لأنتاج إنسانيتها!!! وجعل فيها البعض فرصة لإثارة النعرات المذهبية والطائفية وتنفيسا عن الأحقاد التاريخية، ومنهم من إستغلها بكل وقاحة من أجل الكسب المادي تحت غطاء الحب والولاء[ والخدمة الحسينية]، فتفنن بالأحتيال ،وتنوع بسلوك الطرق الماكرة والأساليب الخادعة، وذلك لكسب المال بإسم الحسين عليه السلام وقضيته، وما إلى ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين، مما يتعارض مع قداسة الحسين وقضيته الكبرى ولا ينسجم مع الصفة التي تطل على الجميع من موقع الطهر والصفاء والأخلاص».

ثورة الحسين والمنافقون

وكتب د. قاسم حسين مقالا في صحيفة المدى المستقلة، جاء فيه «ما كانت ثورة الحسين سياسية ولا إسلامية، بل هي ثورة أخلاقية تستهدف في جوهرها إعادة إحياء قيم إنسانية نبيلة. وثورة الحسين تبقى خالدة.. والسبب هو ان موت الضمائر وتهرُؤ الاخلاق والزيف الديني هي التي تشطر الناس إلى قسمين: حكّام يستبدون بالسلطة والثروة، وجماهير مغلوب على أمرها.. فتغدو القضية صراعاً أزلياً لا يحدّها زمان ولا مكان».

والمفارقة ان الفساد في العراق في زمن حكم الإسلام السياسي الشيعي الحالي ما كان بحجم الفساد في زمن يزيد (ولا بحجمه في زمن العباسيين والعثمانيين!) الذي ثار عليه الإمام الحسين. ومع ذلك فان قادة هذه الأحزاب يتباهون بأنهم حسينيون. وبدل ان تقدم هذه الأحزاب الحسين رمزاً انسانياً لعالم أفسدت أخلاقه السياسة فان قادتها في السلطة ارتكبوا إساءة بالغة بحقه أمام الأجانب.

ففي مقالة للكاتب البريطاني (دافيد كوكبورن) نشرها في صحيفة الاندبندنت بعنوان: كيف تحولت بغداد إلى مدينة للفساد.. جاء فيه: (أحسست بألم وأنا أرى شعاراً مكتوباً على لافتات سوداء بساحة الفردوس: «الحسين منهجنا لبناء المواطن والوطن فيما المواطن صار فقيراً والوطن مدمّرأ»)!

كنا كتبنا في زمن نوري المالكي،ان حكومته هي أفسد حكومة في تاريخ العراق، وانه لا يمكن لحكومة فاسدة ان يكون رئيسها نزيهاً، وانه ارتكب جريمة كبرى بسكوته عن محاسبة الفاسدين! وله نعيد السؤال بوصفه رئيس حزب الدعوة المشارك الرئيسي في المواكب الحسينية: بحق الإمام الحسين عليك.. هل خفت على الناس أم انك صرت على يقين بأنك إن كشفت الفاسدين وأبناء المسؤولين من الخصوم.. فإنهم سيفضحون فاسدين كباراً من حزبك؟

لقد أدرك العراقيون الآن ان (حسينكم) أيها الفاسدون هو غير حسين المظلومين.. امامهم والساكن في قلوبهم.

وافهموها أن غالبية العراقيين وصلوا الآن إلى قناعة بان الفاسدين منكم الذين نهبوا المال الحرام وأثروا ثراءً فاحشاً، يجلسون في مجالس العزاء الحسيني.. هم منافقون فعلوا ويفعلون بالضد من قيم سيد الشهداء، بل ان يقينهم ازداد بما كنا قلناه : لو ان الإمام الحسين توجه الآن إلى الخضراء طالباً الإصلاح لخيرتموه بين أمرين: العودة من حيث أتى أو القتال».

الفساد والقضاء المسيس

وعن الفساد والقضاء، نشرت صحيفة طريق الشعب الصادرة عن الحزب الشيوعي، مقالا لعلي شوكت، قال فيه: «كان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بالغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء قد صوّر في حينه، على انه حجر الزاوية في عملية الاصلاح المزعومة في الدولة العراقية الخاوية اصلاً. ومنه جرى التأمل بقيام خطوات مماثلة لاحقة في المؤسسات الأخرى التي نهشها الفساد. وكل ذلك كان لا يساوي إلا وهما منطلقا من رغبة الناس بالاصلاح، كما اخذتهم حماسة الحراك الجماهيري إلى التطلع لبناء الدولة المدنية الخالية من الفساد والظلم الاجتماعي، الذي خلفه النظام السابق وكذلك اعادت انتاجه مخرجات نهج المحاصصة الطائفية الاثنية المقيتة.

كانت خطوة الاصلاح قد ولدت وهي بعمر «الخُدّج» كما يقال. إذ انها تخلو من الحصانات اللازمة ومن الرؤى المتجلية في منهج سياسي يتناسب ومتطلبات صيرورتها المفترضة، وايضاً غياب تبلور القوى الجديرة بقيادتها، مع ان القوى المحركة لعملية الإصلاح كانت فاعلة في الشارع والمتمثلة بجماهير الحراك. وهنا يبدو الأمر عالقاً بشرك مفارقة لابد من تفكيكها. فمن ناحية يبدو الفساد مزدهراً ومن الناحية الاخرى تتململ مسيرة الاصلاح بعشوائية مبهمة ومكبوحة.

لقد اسفر الفاسدون، واين ما وجدوا في السلطات الثلاث، عن تناغم وتعاون وتدبير غير مشروع كـ «وثيقة الشرف» على سبيل المثال، لتمرير ما تقتضيه مصالحهم الخاصة، مستغلين اغطية قانونية معتلة أصلاً.

لقد جاء قرار المحكمة بإعادة نواب الرئيس، وسط اختراقات خفية لحصانة القضاء. لكن لم تغب حقيقتها عن العقلاء والمخلصين لمصالح شعبهم، اذ سرعان ما رصدوا مظاهرها جلية وقبل قرار المحكمة بوقت ليس بالقصير، وذلك بتصرف أحد نواب الرئيس وهو نوري المالكي الذي قام بالإيحاء على كونه باقيا في منصبه الرسمي، حيث دأب على اللقاء بالسفراء والمبعوثين الأجانب، دون تكليف من اية سلطة.

واخيراً يجوز القول بأن الفساد المزدهر يتولى ملاحقة الاصلاح ويغلق المنافذ عليه بتحريك اذرعه في سلطة القضاء التي غمرتها السياسة ولا يبدو منها سوى قرارات سياسية معبأة بحاويات قانونية لا يخفى كنهها حتى على اطفال هذه المرحلة المكبلة بالنهج الطائفي والاثني الغريب على تاريخ العراق».

السيادة والمصلحة ودول الجوار

ونشرت صحيفة العدالة المقربة من المجلس الاعلى الإسلامي، مقالا افتتاحيا لعادل عبد المهدي، جاء فيه «تحتل الثقافة والنزعة العامة للدفاع عن السيادة الوطنية مستوى متقدماً.. فالعراقيون يمتلكون حساً وطنياً عالياً. والشعب حساس ونبه لكل ما يتعلق بسيادته وجغرافيته وعلاقته بالأجنبي. فالعراق المعاصر اسس من خلال مقاومة التعسف العثماني، والاحتلال البريطاني، ومنها فرض الاحتلال بموجب القرار الاممي 1483 في 2003

بالمقابل تتسم الثقافة والنزعة العامة لتعريف مصالحنا الوطنية بضعف ملموس.. فنغلب الشكل على الموضوع، ونسقط في الأحادية، فنعرض المصلحة والسيادة للخطر على حد سواء.

المصالح الوطنية تتعلق بحقوق الشعب واجياله القادمة في حرياته وأمنه وسلامته وثوابته الدينية والوطنية وتطور عيشه وتحقيق أرقى المنجزات ليكون في آن واحد شريكاً ومنافساً للشعوب والبلدان الأخرى.

وسقطنا (وكثير من دول المنطقة) في مزالق خطيرة، وتجارب مؤلمة، بسبب سوء تشخيصنا لمصالحنا الوطنية. فشُنت الحرب مع إيران بحجج سيادية.. فخسرنا سوية ملايين الضحايا والجرحى والأسرى، ودمرنا بنانا وعلاقاتنا ومصالحنا.. ليعتذر «صدام»، بعد تورطه بأزمة «سيادية» أخرى، وهي الكويت. فدمرنا الجيش والبلاد، وخضعنا لاحكام الفصل السابع (والاحتلال) والحصار والعقوبات. تداعيات خطيرة ما زلنا ندفع ثمنها. فذهبنا في حالتي إيران والكويت لفهم مغلوط للسيادة والمصالح الوطنية.

دول الجوار كلها، دون استثناء، جزء من مفهوم المصلحة والسيادة الوطنيتين، ويجب التعامل بتشخيص المسألتين، وليس مسألة واحدة فقط.. ففي امور كثيرة، جيراننا جزء من مصالحنا وداخلنا ووحدتنا ووطنيتنا وسيادتنا، والعكس صحيح. وحسناً تفعل الحكومة بادارة ملف وجود القوات التركية. فتباحثت مع تركيا ولجأت للجامعة العربية ومجلس الامن ولاصدقاء الطرفين للضغط وضمان احترام السيادة العراقية. فلجأت الحكومة للمبدئية والواقعية في آن واحد. فدافعت عن السيادة وسعت لحماية المصالح.. وتدرك ان الاوضاع مضطربة، وان الحدود غير مسيطر عليها، ليس بالنسبة للقوات التركية فقط، بل ايضاً لمعارضيها في (PKK) المتواجدين بفعالية وكثافة على مساحات عراقية شاسعة، خصوصاً في مناطق قنديل وراوندوز. وبدون الحوارات الداخلية/ الداخلية من جهة، وبين دول الجوار من جهة اخرى، سيصعب إيجاد حل لقضايا السيادة والمصلحة الوطنية، فتتحول الأزمات المؤقتة والطبيعية بين جارين إلى نزاعات مزمنة وكأنها بين عدوين.. وسيطغى منطق الحرب والقطيعة والانتهاكات، مهدداً السيادة والمصلحة كما برهنت تجارب الماضي القريب».

هل فقدنا الديمقراطية كمفهوم وسلوك وممارسة ؟

وتحت هذا العنوان، نشرت جريدة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقالا لنجم بحري، جاء فيه «العراق اليوم بمر بمرحلة لا مبالغة ان قلنا انها الاخطر والاعقد فعلى الرغم من التحول الديمقراطي.. إلا ان الوطن لما يزل يخوض أزمات قاهرة حقيقية ومعقدة. فعلى الرغم من الواقع الرهيب نستطيع ان نسميها غير الناضجة ان صح القول. ولعل لتلك الهشاشة اسباب ومبررات ومستجدات».

فالعراق بسبب تاريخه الشائك والمرير الذي عاشه لعقود طويلة خلفت سياسات قاهرة ابتعدت عن الأعراف الإنسانية لا تعرف معنى للحرية والديمقراطية.. كمفهوم وممارسة وسلوك حتى اصبحت ثقافة الإرهاب والعنف والاقتصاد والتخلف والانانية، شائعة في المجتمع العراقي برمته. وبعد مرحلة التغيير والاحتلال للعراق مطلع العام 2003 وبين ليلة وضحاها تحول هذا الوطن الكبير العظيم من نظام الحزب الواحد إلى نظام الاحزاب المتعددة والمتشرذمة.. ومن الانغلاق المطلق إلى الانفتاح المفرط المفتقر إلى كل أسس وممارسة البنى الثقافية الديمقراطية.

وللأمانة الاخلاقية نقولها اننا نتحمل مسؤولية ما يحدث الآن للشعب العراقي النبيل من خيبة الآمال من الأداء السياسي المتشرذم للنخب والأحزاب والكتل المتصارعة على السلطة والتسلط.. فتلك الأحزاب وما شاكلها ما زالت فاقدة للرؤية الإنسانية لما يريده الشعب المقهور بسبب ما تعانيه تلك الأحزاب والكتل المتعددة من عدم النضوج الفكري والسياسي.

وبطبيعة الحالة انعكس كل ذلك سلباً على كل مرافق الدولة والشعب وبات الشارع مظلماً تسرح فيه عصابات القتل والسرقة والاختطاف فضلا عن الزمر الإرهابية الناشطة واصبح الواقع العراقي فوضى مستديمة لا نجاة منها مطلقاً. أجل نحن اليوم في العراق نعيش ازمات حقيقية بسبب انعدام لغة الحوار الناضج المستند إلى اجواء الثقة والصدق والصراحة والمكاشفة والنقد والانتقاد.. وما أحوجنا اليوم بالذات أكثر مما كنا فيه من قبل إلى سياسة حصينة للتفاهم ونكران الذات واسقاط الطمع والاستحواذ على الثروة غير الشريفة التي مارستها الأحزاب والكتل كافة».