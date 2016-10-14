﻿مهمتها القيام بحملات نظافة وتنظيم التجارة العشوائية في البلاد

تونس – «القدس العربي»: قررت الحكومة التونسية تأسيس جهاز لـ«الشرطة البيئية» سيقوم بمكافحة التلوث (البصري والصحي) المتفاقم في البلاد منذ عدة سنوات، فضلاً عن تخصيص أسواق لتنظيم التجارة العشوائية، والقيام بحملات نظافة واسعة في العاصمة والمدن الكبرى.

واكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ان الوزارة شرعت في الاعداد اللوجستي لجهاز الشرطة البيئية «من خلال توفير ازياء الاعوان (العناصر) وتزويدهم باجهزة حديثة»، مشيراً الى هذا المسار سيمثل الالية الناجعة لدى البلديات لتنفيذ القرارات وتطبيق القانون.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية (وات) عن مدير الجماعات المحلية في الوزارة مختار الهمامي قوله إنه سيتم «الشروع قريباً في تركيز وحدات الشرطة البيئية (مكلفة بحفظ البيئة) بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على ان يتم تركيزها بـ190 بلدية خلال 2017 وتعميم التجربة على 86 بلدية متبقية خلال سنة 2018».

وأكد والي تونس عمر منصور في تصريح إذاعي أن العاصمة التونسية «مردومة بالأوساخ وفضلات البناء والحفر والأتربة (…) وتعاني من مشاكل شتى سواء على مستوى البيئة والفوضى والبناء والانتصاب الفوضوي، حتى الأملاك العمومية لم تسلم، كما تم الاستيلاء حتى على حدائق عمومية ليتم تحويلها إلى مقاهٍ»، ورغم مجهود الدولة، نتساءل هل لتونس الإمكانيات اللازمة لإيجاد حلول لهذا الإشكال”، داعيا التونسيين إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في نظافة الشوارع ومساعدة الولاية من اجل بيئة أفضل.

فيما أعلن أمين عام نقابة التجار المستقلين (التجارة العشوائية) معز العلوي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع والي تونس يقضي بمنع وجود التجار المستقلين في الأماكن السياحية في العاصمة، والسماح لهم، بالمقابل، بـ»عرض بضاعتهم في أماكن محددة على غرار نهج (حي) المنجي سليم، ونهج اسبانيا، ونهج سيدي البشير، على أن يقوموا بحملة نظافة أسبوعية بالشارع الرئيسي للعاصمة (الحبيب بورقيبة)، وفي محيط انتصابهم».

وكان التجار المستقلون في العاصمة نفذوا مؤخراً عدداً من الوقفات الاحتجاجية أمام قصر الحكومة في «القصبة» يطالبون بتوفير سوق خاص في العاصمة يتمكن من إيواء حوالي 600 تاجر مستقل، مستنكرين عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بعودها في هذا المجال.