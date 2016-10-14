﻿متحدث أمريكي : تنظيم «الدولة» عاجز تماما عن وقف تقدم القوات العراقية نحو الموصل

واشنطن ـ «القدس العربي»: تشير التصريحات الأخيرة الصادرة من المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة لعملية الحل المتاصل على ضخامة وأهمية حملة استعادة مدينة الموصل التى تعتبر أوسع عملية لقوات الأمن العراقية ضد تنظيم « الدولة الإسلامية» اذ قال الجنرال جون دورين ان معركة تحرير الموصل اكثر أهمية وخطورة من معارك استعادة مدن اخرى مثل الرمادي والفلوجة والشرقاط بسبب حجمها الكبير.

واكد ان عمليات التخطيط جارية على طول وادي نهر دجلة لتحرير المدينة مشيرا إلى ان الحكومة العراقية تعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لاستقبال الاشخاص الفارين من الموصل عندما يبدا القتال، واوضح ان الحكومة العراقية انشأت 20 معسكرا للنازحين وهي تتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات لوضع الموارد المناسبة لرعاية النازحين.

وقد أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تصريح اذاعي خلال الاسبوع الجاري، سكان الموصل بعملية تحرير المدينة وطلب منهم التعاون

وكشفت مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية عن قيام قوات عراقية بمهاجمة عناصر لتنظيم « الدولة الإسلامية « في وادي نهر الفرات على جبهات متعددة من اجل اخراجهم من الجانب الشرقي للنهر وشمال وجنوب هيت، وقالت هذه المصادر ان القوات العراقية أكملت خلال الايام القليلة الماضية عمليات التطهير على طول وادي الفرات وتمكنت من ربط خطوط المعركة من الجهة الشمالية والجنوبية على طول 140 ميلا في المنطقة الواقعة بين بغداد وحديثة.

وستساعد هذه العملية على التخفيف من الضغط الذى يواجه القوات العراقية للدفاع عن جبهات متعددة في الوادي كما تساعد على حماية الرمادي والفلوجة وبغداد من هجمات محتملة لتنظيم « الدولة الإسلامية « ردا على معركة الموصل.

وقال الجنرال دورين من سلاح الجو الأمريكي خلال تصريحاته الناطقة بأسم التحالف الدولي ان العملية ستزيد من حجم الضغط على تنظيم «الدولة» الذى يتعرض حاليا لنقص في الامدادات وتفكك في القيادة وضعف في السيطرة مشيرا إلى ان التنظيم غير قادر على وقف تقدم القوات العراقية نحو الموصل.

وأوضح ان استمرار الضغط على العدو على طول وادي نهر الفرات مهم جدا للامن العراقي مؤكدا بان التحالف سيواصل حملته بلا هوادة عبر ضرب التنظيم من الخلف بينما تستمر القوات العراقية في عمليات التطهير.