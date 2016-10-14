﻿مصدر سوري: «دمشق مطمئنة»… أوباما لن يُقدم على ضربة عسكرية

دمشق ـ «القدس العربي»: لا شيء في العاصمة دمشق يوحي بأن القيادة السورية متخوفة من ضربة عسكرية أمريكية محتملة تطال الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، حتى أن أي تغيير تكتيكي في المشهد الميداني لانتشار القوات السورية النظامية لم يحصل ولا يبدو أنه سيحصل.

يكشف مصدر سوري مطلع لـ «القدس العربي» أن دمشق تدرك جيداً واستناداً لمعطيات ومعلومات أن إدارة الرئيس أوباما ليست في وارد القيام بعمل عسكري ضد سورية وأن هذه الإدارة سبق لها أن درست الخيارات المتعلقة بهكذا خطوة ليتبين معها أنها خطوة محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النتائج. ويضيف المصدر أن أوباما في أسابيعه الأخيرة ليس في وارد توجيه ضربة عسكرية لسوريا إضافة إلى أن حسابات هكذا ضربة ستصطدم بالقوة الروسية العسكرية لاسيما أنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز (إس 400 ) و(إس 300). ولدى سؤال المصدر ذاته حول تسريبات جديدة تتحدث عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيبحث مع مساعديه الخيار العسكري في سوريا، اعتبر المصدر أن ذلك يأتي في إطار الضغط السياسي على دمشق وموسكو لفرملة ما يجري ميدانياً في مدينة حلب شمالاً. مضيفاً: أية ضربة إمريكية لدمشق ستتحول مباشرة إلى مواجهة روسية – أمريكية ولو كانت مواجهة محدودة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر اتفاقية مع الحكومة السورية تسمح لروسيا باستخدام قاعدة حميميم الجوية في سوريا لأجل غير مسمى.

وإذا كانت دمشق قد حصلت على منظومة «بانتسير» الصاروخية الروسية للدفاع الجوي فإن ذلك سيجعل حسابات أية ضربة عسكرية أمريكية مختلفة ومحفوفة أكثر بالمخاطر.