﻿مشافي حلب تلجأ إلى «بتر الأطراف» كحل طبي وحيد

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: على الرغم من الآثار السلبية المترتبة على إجرائها، يجد الأطباء في أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة أنفسهم وبشكل متزايد مضطرين، أمام افتقار مشافيها لجراحي الأوعية الدموية إلى ما يصفونه بـ»الخيار الأصعب»، أي بتر طرف الجريح، رغم قابلية الحالة للتدخل الجراحي الذي قد يحول دون ذلك، لكن في مكان آخر وزمان آخر، بعيد عن هذه الأحياء التي تشهد موجات قصف يومية بكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً منها وغير المحرمة، مخلفة أعداداً من الجرحى قد تعجز منظومة طبية متكاملة في مدينة تشهد استقراراً عن تطببيها في وقت واحد، وليس في مدينة تتعرض رغم كل ذلك إلى حصار بري أيضاً كحلب.

ويقول مدير صحة حلب الحرة عبد الباسط إبراهيم لـ «القدس العربي»، إن « عوامل عدة تدفع بالأطباء داخل أحياء حلب إلى بتر العضو الجريح، من أهمها وجود جراح وعائي واحد في كل المدينة، ونقص المعدات الطبية «المنافس وغرف العمليات»، وكثرة الحالات الاسعافية التي تصل المشافي بسبب قصف الطائرات الروسية والسورية، لأحياء عدة في وقت واحد».

من جهته يوضح الممرض الطبي العامل في مشفى «الصاخور» الذي خرج عن الخدمة مطلع الشهر الحالي بعد استهدافه ليومين متتالين بالقنابل الارتجاجية، عمر إبراهيم، أن اللجوء إلى بتر الأعضاء كتدخل جراحي تحدده طبيعة الحالة أولاً، ومن ثم وتيرة القصف، مبيناً لـ «القدس العربي»، أنه « في حالات المجازر، نضطر إلى بتر الطرف للحيلولة دون وفاة المصاب، لأن اسعافه يقتضي إجراء عملية جراحية وعائية، في الوقت الذي تكون فيه كل الغرف مشغولة»، مضيفاً «لكن تأتينا في بعض الأحيان حالات طبية يكون البتر الحل الوحيد المتاح للتعامل معها طبياً، حيث يكون الطرف متهشماً أو مبتوراً بشكل جزئي من آثار التعرض للقصف».

ويعرب إبراهيم عن أسفه من ترك الجرحى الذين يحتاجون إلى علاج معقد لمواجهة مصيرهم، في سبيل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى الذين يحتاجون إلى تدخل طبي سريع، ويعقّب «لا خيار آخر أمامنا غير هذا».

ويشير إلى «وجود 12 جهاز تهوية آلية (منفسة) في مشافي المدينة، وإلى استحالة التدخل الجراحي العصبي بدون وجوده»، ويضيف «مع كل هذا الضعف الطبي، كيف تستطيع المنطومة الطبية تقديم الطبابة لعشرات الحالات التي تصل إلى قسم الاسعاف في غضون أقل من ساعة».

وما يخشاه إبراهيم أن تطول فترة الحصار، بدون أن يسمح بدخول المساعدات الطبية للمدينة، حيث قال «إن مخزون المشافي من المواد الطبية وخصوصاً المواد المخدّرة في تناقص، وهذا الأمر إن استمر على ما هو عليه، قد يتحول إلى كارثة».

وتجنباً لوقوعها، يعود مدير صحة حلب الحرة، ليناشد الأطراف الفاعلة في القضية السورية بضرورة التدخل للحفاظ على المشافي والمراكز الصحية، ومنع استهداف ما تبقى منها في أحياء حلب، مضيفاً «الوضع الصحي في المدينة يزداد خطورة مع كل يوم جديد، لأن المخزون الطبي من الأدوية والمستهلكات الطبية، يُستهلك بدون تعويض، والكادر الطبي أيضاً يُجهد»، وينهي حديثه لـ»القدس العربي» مخاطباً الدول الدولية والإقليمية بالقول: «لن نطالبكم بوقف قصف المدينة بشكل كامل، بل نطالبكم بوقف قصف المشافي على الأقل، ليتسنى لنا معالجة جرحى همجية إنسانيتكم التي عجزت عن إيقاف نزيف الدماء في سوريا».

يذكر أن الأحياء الشرقية من مدينة حلب تتعرض لحملة «إبادة» من قبل روسيا والنظام السوري والميليشيات الداعمة له، منذ أسابيع، بهدف السيطرة على المدينة، وإفراغها من السكان.